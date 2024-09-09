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小泉進次郎參選自民黨總裁 前日相站台公開力挺

中央社／ 東京9日綜合外電報導

宣布參選日本自民黨總裁的前環境大臣小泉進次郎，昨天在選區橫濱市櫻木町站前舉行街頭演說，高人氣吸引約7000人到場聆聽，前首相菅義偉也趕來站台，公開表態力挺小泉。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，趕在總裁選舉公告前的最後一個週日，有意參選的人選紛紛尋求各界支持。而在小泉進次郎的演說場合，菅義偉也現身站台相挺。

菅義偉表示，「無論如何都希望將日本舵手的職責託付給小泉」；首度在公開場合表態支持小泉的菅義偉說，「希望能獲得大家給予的強大力量與熱情」。

富士新聞網報導，昨天下午4時在櫻木町站前舉行的街頭演說，聚集了約7000人到場聆聽。值得關注的是菅義偉特地前往站台。菅義偉在此之前對支持小泉保持沉默，但昨天終於公開表態。

菅義偉說，無論如何都要在這次的總裁選舉中，將日本舵手的職責託付給小泉，「我會以這樣的想法和大家一起支持小泉」。

小泉談到這次之所以參選總裁的理由時說，「我在成為兩寶爸後，沒想到孩子的出生竟會如此改變我看事情的角度」。

小泉說，如果不能從根本改變自民黨推動政策的方式、速度與強度，就無法在下一代孩子的時代採取必要改革。

小泉主張「告別舊自民黨」，所以在人事方面特別強調「實力主義」，這代表若他當選總裁，未來用人唯才，不接受來自任何團體的人事推薦。

自民黨 菅義偉

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