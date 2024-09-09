駐日代表李逸洋抵日履新 日華懇議員與僑胞熱烈歡迎

駐日代表李逸洋今天抵達日本履新，受到日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、多位國會議員及僑胞熱烈歡迎；他強調總統賴清德表示要擴大民主保護傘，讓同享民主、自由價值觀的國家團結在一起。

李逸洋與夫人林淑謹一抵達東京羽田機場就受到日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本跨黨派國會議員所組成的「日華議員懇談會」包括眾議員金子恭之、參議員瀧波宏文等國會議及30多名僑胞贈花歡迎。李逸洋在機場以日文、中文致詞。現場包括日本放送協會（NHK）、日本電視台（NTV）、共同社等主流媒體採訪。

李逸洋以日文致詞大約10分鐘後，應媒體要求以中文發表感謝。他表示，「今天我到日本就任，有多位日本參眾議員，以及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明親自前來接機，事實上現在日本執政黨自民黨在進行總裁（黨主席）選舉，最大在野黨立憲民主黨也在進行黨代表（黨主席）選舉，他們能親自來接機，我感到非常感謝，也非常感動。」

李逸洋說，台日關係目前處於數十年來最好的時期，台灣和日本患難與共，在災害、地震、疫情發生時，都在第一時間互相伸出援手。

他強調，在這樣的良好基礎上，賴總統最近提到要擴大民主保護傘，讓同享民主自由價值觀的國家能夠團結在一起，來維持區域的安全穩定和平；「我來到日本之後，要跟日本的大家一起努力，共同讓區域維持安定穩定和平，這是第一個最重要的任務，要靠各位及在日僑胞、日本友台議員等大家一起努力。」

僑胞團體「全日本台灣連合會」、國策顧問趙中正前來接機，他讚賞李逸洋用心以日文發表致詞，他也表示「我在日本數十年，9成多聽得懂李逸洋的日文致詞。」

李逸洋上任後，首先要面對的是日本政壇的變化。日本執政黨自由民主黨總裁（自民黨主席）選舉於9月12日公告、9月27日投開票。以及，日本眾議院是否在今年內改選，這將是一埸政權爭奪戰。

現任自民黨總裁、首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。

由於自民黨目前在參、眾議院掌握多數席次，自民黨總裁通常會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選自民黨總裁，意謂著將成為下一任首相。

這次自民黨總裁選舉者己正式宣布參選者已6人，日媒民調顯示前3名包括67歲自民黨前幹事長石破茂、43歲的前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗。小泉政壇經驗少，昨天在橫濱市JR櫻木町車站前的街頭演說，「造王者」、前首相菅義偉公開呼籲選民讓小泉成為國家掌舵者。

李逸洋1980年代李逸洋與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判8個月徒刑，被稱為「蓬萊島三君子」。

李逸洋出獄後曾任民進黨文宣部主任、台北市議員，並受陳水扁邀請擔任北市府民政局長、內政部政務次長、行政院人事行政局局長（現改制為行政院人事行政總處）、內政部長；2016年前總統蔡英文上任後，李逸洋再次回鍋擔任公職，曾任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政，從政資歷相當完整，且清廉自持行事謹慎。