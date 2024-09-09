日媒民調誰最適合擔任自民黨總裁 小泉進次郎居冠

日本新聞網（JNN）最新民調指出，有關誰最適合擔任新任自民黨總裁，在目前表態或宣布參選的12人中，前環境大臣小泉進次郎獲28.5%受訪者支持居冠，自民黨前幹事長石破茂次之。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本TBS電視台報導，在這份小泉居冠的JNN最新民調中，石破茂以23.1%排名第2、經濟安全保障擔當大臣高市早苗以9.2%排名第3、數位大臣河野太郎以6.4%排名第4、外務大臣上川陽子以6.1%名列第5。

如果將受訪者限縮到只限自民黨支持者，前5名的順位也沒有改變，但小泉與石破的支持率差距擴大到10個百分點以上。

這不是小泉首次在民調中居冠。富士新聞網8月24日及25日所做最新民調顯示，被問到誰最適合在「後岸田時代」擔任自民黨總裁，小泉以22.4%高居首位、石破茂以21.6%些微差距排名第2、經濟安全保障擔當大臣高市早苗以10.8%排名第3、數位大臣河野太郎以7.7%排名第4。

根據JNN最新民調，岸田內閣支持率較上次在8月調查上升3.3個百分點，來到34.3%；不支持率減少5.8個百分點，來到60.6%。

對於岸田文雄日前已宣布退出這次的總裁選舉，有68%受訪者給予正面評價，另有19%受訪者無法給予評價。

有關岸田決定下台是否有助挽回民眾對自民黨的信賴，只有22%受訪者認為有幫助，有高達66%受訪者不認為有幫助。

被問到下次眾議院大選結束後希望看到什麼樣的政府，有44%受訪者希望目前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟繼續執政，而37%受訪者希望看到自民黨以外的政府上台。

另外，有關9月23日要舉行的最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉，被問到誰最適合擔任代表時，支持率由高到低依序是前首相野田佳彥、前代表枝野幸男、現任代表泉健太，及眾議員吉田晴美。

如果受訪者限縮到只限立憲民主黨支持者，上述順位也沒有變化，且野田甚至獲得逾半受訪者支持。

JNN民調是以電腦隨機抽樣方式撥打固定電話與行動電話，在9月7日及8日針對日本全境2171名18歲以上男女所進行，並獲得1011人的有效回答，比率約46.6%。