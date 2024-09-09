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出走尋求庇護 委內瑞拉反對派龔薩雷茲抵西班牙

中央社／ 馬德里/卡拉卡斯8日綜合外電報導

委內瑞拉因7月爭議性大選陷入政治與外交危機，反對派總統候選人龔薩雷茲今天飛往西班牙尋求庇護，在他離境數小時之後，馬德里當局表示，龔薩雷茲已抵達西國。

西班牙外交部聲明指出，龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）和妻子已抵達托芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）軍事基地。

在委內瑞拉7月28日具爭議性的總統大選中，美國、歐洲聯盟（EU）和其他拉美國家都認為75歲的龔薩雷茲勝選。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）說：「對委內瑞拉的民主來說，今天是悲傷的一天…在民主國家，任何政治領導人都不應被迫到另一個國家尋求庇護。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在社群平台X發文指出，龔薩雷茲「仍是民主的最大希望…我們絕不能讓（委國總統）馬杜洛及其代表以武力掌權」。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒體Instagram表示，當局為重建「政治和平」，已提供龔薩雷茲一條安全通道離開委內瑞拉。

西班牙外交部則表示，針對龔薩雷茲出走一事，西國尚未與委國政府正式談判。

委內瑞拉反對派說，龔薩雷茲在7月28日的總統大選中取得壓倒性勝利；他們在網上公布計票結果，稱龔薩雷茲勝選。

但馬杜洛駁斥這類說法，表示那是右翼陰謀破壞他的政府。

龔薩雷茲移居西班牙，標誌著這位委國前外交官的命運又發生一次巨變。

委內瑞拉 西班牙 馬杜洛

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