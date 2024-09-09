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教宗出訪亞太4國 新加坡加強海陸空邊境安檢

中央社／ 記者吳昇鴻新加坡9日專電

羅馬天主教教宗方濟各出訪亞太，預計11日抵達新加坡。新加坡移民與關卡局指出，今天至14日海陸空邊境將加強安檢，旅客通關時間可能延長。

新加坡移民與關卡局（ICA）昨晚在臉書發文寫道，鑑於區域安全局勢，移民與關卡局將於今天至14日在陸地、空中和海上加強邊境安檢，旅客通關時間可能延長。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）展開為期12天的亞太4國訪問行程，他在結束印尼的訪問後抵達巴布亞紐幾內亞，再到東帝汶和新加坡。

方濟各現年87歲，這是他成為教宗以來時間最長、距離最遠的出訪行程。

教宗預計在新加坡期間，將會見新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、總理黃循財等人，也將前往新加坡國立大學進行交流活動。

聯合早報報導，印尼警方日前逮捕7名嫌犯，他們在首都雅加達周邊城市、西蘇門答臘省和邦加勿里洞等地落網，被控威脅在教宗的公開活動場合展開襲擊，相關調查仍在進行中。

方濟各5日赴東南亞最大清真寺「伊斯蒂柯拉清真寺」，與該清真寺負責人、伊瑪目納薩簽署聯合聲明，呼籲透過宗教對話解決衝突，並與印尼各宗教代表見面，清真寺外有上百人歡迎教宗到來。

訪問巴布亞紐幾內亞時，方濟各則呼籲給予當地勞工更好的待遇，同時衷心希望結束近月來造成數十人死亡的種族暴力。

教宗 新加坡 方濟各

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