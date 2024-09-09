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日媒：公明黨黨魁將換人 幹事長石井啓一擬接任

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本目前由自民黨與公明黨組成執政聯盟執政。日媒報導，消息人士透露，公明黨現任72歲代表（黨主席）山口那津男將不尋求連任，未來預計由66歲的幹事長石井啓一接任代表。

隨著山口的任期將屆，公明黨代表選舉預計9月18日公告，9月28日召開黨大會正式選出新任代表。

日本「時事通信社」報導，山口預計明天召開記者會，宣布不尋求連任。若山口表明不參選，就意味著公明黨代表將睽違15年由其他人擔任。

而不只一名消息人士透露，石井已經決定參選，最快於13日召開記者會宣布這項消息。而除了石井以外，目前沒有其他人欲角逐代表一職，因此報導預測石井將在選舉公告日當天確定接下代表職務，並於9月28日在黨大會上被正式選為新任代表。

消息人士也透露，62歲的選舉對策委員長西田實仁，預計接下公明黨幹事長一職。而黨內也在評估提拔由中堅世代的人出任公明黨幹部。

日本 記者會

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