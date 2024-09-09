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宏都拉斯總統姻親涉與毒販談錢 面臨下台呼聲

中央社／ 德古西加巴8日綜合外電報導
宏都拉斯總統卡斯楚。歐新社
宏都拉斯總統卡斯楚。歐新社

宏都拉斯近日出現一支影片，內容似乎顯示總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）的姻親11年前與毒販洽談競選捐款，國家反貪腐委員會主席呼籲她辭職。

路透社報導，左翼的秀瑪菈．卡斯楚在影片公開數天前下令終止與美國的引渡條約；保守派前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）曾因這項條約被引渡到紐約受審，並因大規模古柯鹼走私被定罪。

國家反貪腐委員會主席卡斯特亞諾斯（GabrielaCastellanos）在社群媒體發表公開信，稱秀瑪菈．卡斯楚應基於「家族受到嚴重毒品走私指控」而辭職。

卡斯特亞諾斯說，秀瑪菈．卡斯楚若不辭職，將破壞國家法治和安全。這封信並未提出貪腐證據。

非營利組織Insight Crime和美國西語媒體「環球電視台」（Univision）本月3日公布影片，內容顯示前國會議員卡羅斯．賽拉亞（Carlos Zelaya）2013年與販毒集團Los Cachiros領袖會面。卡羅斯．賽拉亞是秀瑪菈．卡斯楚丈夫曼紐爾．賽拉亞（Manuel Zelaya）的手足。

毒販在影片中為秀瑪菈．卡斯楚的競選活動提供資金，當時她正在競選總統，後來輸給葉南德茲。

卡羅斯．賽拉亞曾告訴記者，他確實與毒販見面討論競選捐款事宜，但他當時不知道那些人是毒販，也未收受任何款項。

秀瑪菈．卡斯楚不滿美國大使批評宏都拉斯國防官員與被美國指控販毒的委內瑞拉國防部長會面，8月29日下令退出與美國簽署的引渡條約。她當時說，有人在策劃政變陰謀，她將阻止引渡條約被用來「脅迫或勒索」政府。

卡斯楚 影片 美國

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