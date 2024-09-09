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日本沖繩宜野灣市長補選 挺美基地前市長回鍋

中央社／ 東京9日綜合外電報導

駐日美軍普天間基地所在地沖繩縣宜野灣市8日舉行市長補選，受自民黨與公明黨推薦的無黨籍60歲前宜野灣市長佐喜真淳當選，成功回鍋。

日本朝日新聞報導，這次選舉是因前市長松川正則7月過世所舉行。

佐喜真在這次選戰中擊敗其他2名無黨籍候選人，包括為65歲的前沖繩市議員桃原功。桃原受立憲民主黨等在野黨力挺，也獲得沖繩縣知事玉城丹尼等人所屬的政治團體「全沖繩」勢力的支持；另一落選的候選人是47歲的磁力探測公司社長比嘉隆。

自從2012年之後，自民黨與公明黨聯盟推薦的候選人已連續5度當選宜野灣市長。

佐喜真在這次選舉中獲得2萬4173票；桃原拿到1萬6195票；比嘉則得到705票。選民共7萬7646人，投票率為53.27%，跟前一次選舉相比，足足少10.22個百分點。

佐喜真曾表示「關於基地問題，國家的判斷最重要」，認同中央政府推動普天間基地遷址到名護市邊野古的計畫。他也要求日本政府明示歸還普天間基地的時間為「2030年代中期之後」，以及要求在邊野古基地完成之前，分階段移防普天間基地的飛機到邊野古已填海造陸好的區域。

佐喜真2012年至2018年擔任過宜野灣市長，在這次選舉中主打「繼承」前市長松川的立場。

數十年來，沖繩當地要求撤除普天間基地的聲浪始終很高，為此日本與美國協商後決定於沖繩中部的邊野古地區蓋新基地取代普天間基地，但許多沖繩人對於新基地還是要設在自家感到不滿，2019年沖繩舉行相關議題的公投，結果高達7成的人反對新基地。

佐喜真淳支持中央政府「撤除普天間基地但遷建至邊野古」，與玉城等大部分沖繩人主張「撤除普天間基地且不要邊野古新基地」形成對比。

日本 沖繩

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