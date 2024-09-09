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杜特蒂心靈導師落網！涉性販賣最小僅12歲未成年少女遭FBI通緝
菲律賓教會領袖奎博洛伊（Apollo Carreon Quiboloy），因性虐待與人口販賣遭到美國聯邦調查局（FBI）通緝，歷經3年逃亡，本周在菲律賓南部落網，菲律賓內政部長證實消息。
美國之音指出， 74歲的奎博洛伊創立「基督王國復興主義教會」（KOJC），自稱「神之子」，亦是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的友人和心靈導師，其教會擁有數百萬名信徒。
2021年，奎博洛伊遭美國司法部以性販運罪名起訴，被控涉嫌招募年約12至25歲的女性擔任私人助理，並以「永恆詛咒」或肢體暴力強迫她們與他發生性關係。
菲律賓國家通訊社報導，奎博洛伊與另外4名助理，在菲律賓南部達沃（Davao）被捕。菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）在臉書證實消息，但並未提供更多細節。
美國之音描述，大約2個多星期前，約2000名警察在防暴隊的支援下，突襲奎博洛伊達沃的教會建築。警方出動可偵測人體藏匿地下通道的設備，但在占地30公頃的建築區域未發現其身影。
該教會包括一個大教堂、體育館、學校、住宅區、機棚和一條通往達沃國際機場的滑行道。
在2021年美方起訴書中包含其他指控，包括串謀、兒童性交易、性暴力、及一系列詐騙罪。
2019年，奎博洛伊聲稱阻止一場即將在菲律賓南部發生的大地震。
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