【專家之眼】德國的困境：極右派與極左派趨同？

9月1日在德國東部兩個邦的選舉中，極右翼的「德國另類選擇黨」(AfD)大獲全勝，分別在圖林根邦與撒克森邦獲得第一與第二大黨的地位，得票率均接近1/3，比當前聯邦政府的三黨執政聯盟（社民黨、綠黨與自民黨）在當地的票數還要多出一倍多，令人詫異。

另外，今年初才成立的極左政黨(BSW)也嶄露頭角，分別獲得15.8%與11.8%的選票，況且兩黨的主張十分接近，此乃二戰之後的德國政黨的最新發展。雖然如此，德國其他各黨均早已表態，拒絕與AfD組織聯合政府，因而使得極左的BSW待價而沽。而表現尚可的最大在野黨基民盟(CDU)，將有可能在一年後的聯邦選舉中捲土重來。

近觀此次德東的地方選舉，主要就是因為難民充斥與俄烏戰爭，導致通膨高漲與人口流失所致。自1990年德國統一至今雖然已經35年，但德西與德東地區的發展仍然差異甚大，東部的工資也只有西部的3/4，以至於東部菁英與年輕人紛紛湧入西部，才造成德東地區的相對保守與被剝奪感。若以今年6月的歐洲議會選舉觀之，AfD也已在德東地區拿下28％的選票，拔得頭籌，但在德西地區卻只有13％，可以看出東西之間的差異。

而BSW黨的全名是「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」，此乃其創黨人與現任主席的名字，去年退出左派黨而成立不到一年，卻已在歐洲議會選舉和德國地方選舉中獲勝。該黨其實就是統一前東德共黨的後繼者，在不少西德人眼中就是共產黨，當前BSW主張強化社會福利、驅逐難民、反對美國、歐盟及北約，還主張與俄國談判恢復天然氣進口等，這都與AfD十分接近。

月前烏克蘭總統澤倫斯基來德國議會演講，兩黨都集體缺席抗議，只是BSW趨向社會主義，而AfD主張市場經濟，甚至與納粹連結，佔據德國政黨光譜的左右兩個極端共超過40%的選票。而BSW主席曾言，雖然不會與AfD合作共組地方政府，但因雙方共識甚多，在議會中還是可以策略性合作。再以三個月前的歐洲議會選舉來看，AfD與BSW在全德共拿下45％選票，而聯邦政府的三黨總和卻只有38％。

德國是歐盟的最大經濟體與發展的火車頭，如今卻面臨如此窘境，確實令人驚悚。尤其極右政黨與極左政黨的立場如此類似，也是一大特色，這表示了兩黨共同的立場，甚至可以超越了雙方之間意識形態的差異，可見德國問題的嚴重性。雖然如此，位於薩克森邦首府德勒斯登的歐積電(ESMC)才剛開始建廠，預計2027年投產，應該不會受到影響，因為這是由德國聯邦政府所主導的巨額投資案，兩個極端政黨雖然排外，可能對於外籍人才的招募有所影響，但仍不至於危害到聯邦政府的政策。