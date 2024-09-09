阿爾及利亞總統近95%得票率連任 挑戰者譴責灌票

中央社／ 阿爾及爾8日綜合外電報導

北非國家阿爾及利亞選務當局今天宣布，現任總統塔布納在昨天舉行的大選中，以近95%得票率連任成功。挑戰陣營則就企圖「灌票」問題予以譴責。

法新社報導，阿爾及利亞國家獨立選舉局（ANIE）主席查菲（Mohamed Charfi）在首都阿爾及爾告訴記者：「563萬位選民中有532萬人投票給獨立候選人塔布納（Abdelmadjid Tebboune），占選票的94.65%。」

78歲的塔布納獲軍方支持，在這場選舉中連任贏得第2任期幾無懸念。他的對手包括57歲伊斯蘭主義者哈薩尼（Abdelaali Hassani）和41歲社會主義者阿瓦奇切（Youcef Aouchiche），兩位挑戰者得票率分別為3.17%、2.16%。

查菲說，「高度透明是這次選舉的特點」、「反映人民在選舉中的成熟度」。但是他沒有提供有關投票率的官方數據。外界認為投票率是篤定勝選的塔布納一項重大挑戰。

他於選前希望投票率會高於2019年選舉。當年他在民眾普遍抵制大選和大規模民主運動「人民運動」（Hirak）浪潮中當選，但是不到40%的投票率創歷來最低紀錄。

阿爾及利亞國家獨立選舉局今天凌晨宣布48%的「平均投票率」後，就沒有再更新這個「暫時性的」數字。逾2400萬選民登記投票，但是實際投票人數不得而知。

哈薩尼陣營今天稍早針對企圖「灌票」的問題予以譴責。

阿爾及利亞國家獨立選舉局昨晚將投票時間延長一小時，希望讓更多選民能夠投票。

投票率 阿爾及利亞

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