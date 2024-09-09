俄軍用無人機境內墜毀 拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

中央社／ 拉脫維亞里加8日綜合外電報導

波羅的海國家拉脫維亞總統林克維奇斯今天表示，一架俄羅斯軍用無人機在境內墜毀，強調沿北大西洋公約組織東部邊境空域遭到侵犯情事有增加趨勢。

法新社報導，現在是歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）成員的前蘇聯加盟共和國拉脫維亞，獨立後與莫斯科關係向來緊張，尤其自從俄羅斯於2022年2月侵略烏克蘭後，兩國關係進一步惡化。

林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在社群平台X發文說，一架「俄羅斯軍用無人機…昨天在拉脫維亞東部墜毀，調查持續進行中」。

他說：「我們與盟友密切聯繫，類似事件在沿北大西洋公約組織東翼與日俱增，我們必須共同設法解決。」

拉脫維亞國防部在聲明中指出，那架無人機從白俄羅斯飛入空域，在雷澤克內巿（Rezekne）墜毀。

國防部長史普拉德（Andris Spruds）說：「我們已經開始強化拉脫維亞東疆，這情況證實相關工作必須繼續，包括發展防空能力和電子戰能力，對不同應用的無人飛行載具加以限制。」

另一北約成員羅馬尼亞今天也表示，鎖定鄰國烏克蘭民用礎設施進行攻擊的一架俄羅斯攻擊無人機進入空域，強調布加勒斯特對於莫斯科「非法攻擊」導致「再次侵犯」予以強烈譴責。

波蘭也曾經記錄到至少兩起以烏克蘭為攻擊目標的俄羅斯飛彈或無人機侵入空域案例，最近一次是在去年12月。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）上週接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時表示，無論北約是否反對，波蘭和其他與烏克蘭接壤國家「有責任」在俄羅斯飛彈進入本國空域前就將其擊落，包括在烏克蘭上空。

拉脫維亞 烏克蘭 白俄羅斯

延伸閱讀

傳伊朗彈道導彈已交付俄國 白宮：震驚

CNN：俄破壞海底電纜可能性大增 美國與盟友密切監測

情報單位憂世界失序 決協調以哈協議

15架次共機上午越中線 侵擾北部、中部及西南空域

相關新聞

委內瑞拉反對派總統候選人 出逃

委內瑞拉與西班牙官員七日晚間證實，委國反對派總統候選人龔薩雷茲已「自願」離境，從委國前往西班牙尋求政治庇護。這也粉碎數百...

法國大示威 喊馬克宏下台

法國7日出現上百場集會遊行、共11萬人上街，抗議總統馬克宏挑選立場中間偏右的巴尼耶成為新任總理，拒絕傾聽國會最大勢力左派...

葉倫近日將再會何立峰

路透七日報導，美國財政部長葉倫當天表示，總統拜登明年一月卸任後，她很可能不會再出任美國政府高官。她另提到，近期內與中國大...

教宗訪亞太：很想去中國

羅馬天主教教宗方濟各正在進行亞洲和大洋洲四國行程，將走訪印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡，惟中國大陸不在其列。不過，...

馬克宏任命新總理 法民調：過半民眾滿意巴尼耶 但認為他當不了多久

法新社報導，一份民調顯示，對於馬克宏總統任命巴尼耶為新總理，超過半數法國民眾表示滿意，但認為他擔任總理的時間不會太久。

利比亞東部致命洪災一年後 政治亂局阻礙重建之路

利比亞東部一年前發生致命洪災，摧毀東部港市德納部分市區且造成數以千計民眾喪命。專家表示，後續重建工作反而讓軍事強人哈夫塔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。