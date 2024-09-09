委內瑞拉反對派總統候選人 出逃

委內瑞拉與西班牙官員七日晚間證實，委國反對派總統候選人龔薩雷茲已「自願」離境，從委國前往西班牙尋求政治庇護。這也粉碎數百萬名委國民眾終結廿年一黨統治的希望。

委國副總統羅德里格斯七日晚間在社群媒體發文證實此一令人意外的消息，指稱龔薩雷茲幾天前自願赴委國首都卡拉卡斯的西班牙駐委大使館尋求政治庇護。委國政府也同意讓他安全離境，以「重建國內的政治和平」。

七月廿八日委國總統馬杜洛自行宣布第三度贏得總統大選，外界則質疑選舉舞弊，隨之引發國內示威抗議及國際社會批評。委國反對派則在網路上公布自己的大選計票結果，聲稱其志工從超過三分之二具電子投票機取得的選票顯示，應是龔薩雷茲獲壓倒性勝利。

對此，委國檢方日前以涉嫌在網路公開計票結果，對龔薩雷茲發布逮捕令，指控其篡奪職權、偽造公文書和串謀等罪名，而他在選後一直未公開露面，檢方連三次傳喚他不到。他宣稱若出席聽審恐「有去無回」。

龔薩雷茲和委國反對派領袖馬查多皆尚未對龔薩雷茲流亡西班牙的消息置評。西班牙中間偏左政府則表示，離境完全是龔薩雷茲自己的決定，他已搭西班牙軍機離開委國。

七十五歲的龔薩雷茲曾是職業外交官，在馬查多遭禁止參選總統的最後一刻代替競選。