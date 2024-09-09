教宗訪亞太：很想去中國

羅馬天主教教宗方濟各正在進行亞洲和大洋洲四國行程，將走訪印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡，惟中國大陸不在其列。不過，在方濟各啟程前，梵蒂岡發出其在耶穌會中華省媒體專訪，方濟各坦言，非常想去中國，尤其是訪問上海佘山的聖母朝聖地，也希望與中國的主教和忠誠的天主子民會面。

美國之音（VOA）引述觀察家報導，方濟各行程並沒有中國，但梵蒂岡刊出耶穌會中華省媒體訪問耐人尋味。方濟各受訪時對中方教徒說道，他們是那麼忠誠的子民。經歷許多事，卻依然對信仰保持忠誠。他並稱，中華民族擁有希望的感染力，這是一件非常美好的事；這是個偉大民族，因此不要糟蹋這分遺產，應耐心地將這分遺產傳承下去。

這並非方濟各首次積極談論中國，儘管梵蒂岡承認中華民國，與北京無外交關係。自一九二九年梵蒂岡成為獨立國家以來，也從未有教宗訪中。值得注意的是，方濟各二○一三年成為教宗後，在對外訪問中頻繁與中方保持溝通，凡飛越中國領空都會發出電報問候。外界預期，教宗接下來到訪新加坡時，將有另一次機會向北京伸出友誼之手，而新加坡約四分之三人口為華裔。

目前已有許多中國教徒赴新加坡，盼能有機會能見到方濟各。教徒陶女士稱，希望向教宗表達在中國生活和實踐天主教信仰過程中遇到的困難。她坦言宗教自由受限，教會活動只能隱藏著進行，中國地方政府對宗教組織的干預愈來愈多，希望得到來自教宗和教會的鼓勵。