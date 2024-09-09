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葉倫近日將再會何立峰

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透七日報導，美國財政部長葉倫當天表示，總統拜登明年一月卸任後，她很可能不會再出任美國政府高官。她另提到，近期內與中國大陸對口高官會面的機會很高。

七十八歲的葉倫七日在德州奧斯汀出席德州論壇報節活動時被問到，若接棒拜登參選的美國副總統賀錦麗明年一月成為新總統，她會不會在新政府續任現職或另有任用時答道，「很可能到底了，但到時候再說」。

葉倫是美國史上首位歷任財長、聯準會（Fed）主席與白宮經濟顧問委員會（CEA）主席的女性。葉倫說，接下來幾個月，財政部工作依然繁重，她很可能與中國對口官員中國國務院副總理何立峰再次會面，以試圖管控常出現緊張的雙邊關係。

在拜登決定大幅調高中製電動車、電池、太陽能產品與半導體關稅前，葉倫與何立峰兩人四月曾在北京會面。當時葉倫提醒中國應處理工業產能「過剩」問題。

葉倫還說，她歡迎中國領導高層訪美，但也可能是她自己訪中，「我猜我們無論如何，都會（又再）進行一次出訪」。

美國財政部負責國際事務的次長夏包很快將率代表團赴北京商討經貿問題。夏包領導的美中經濟工作小組已將解決中國工廠產能過剩作為首要議題。

葉倫認為，下任美國政府有必要優先經營美中關係，雙方要由最高層與專職機構人員進行討論。

拜登 美國 葉倫

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