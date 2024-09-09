法國大示威 喊馬克宏下台

法國7日出現上百場集會遊行、共11萬人上街，抗議總統馬克宏挑選立場中間偏右的巴尼耶成為新任總理，拒絕傾聽國會最大勢力左派的聲音。極左派則保證，將反對新政府到底。

法國國民議會改選的近60天後，法國總統馬克宏5日宣布，不接受新國會最大勢力左翼聯盟新人民陣線（NFP）推舉的人選，而是徵召勢力微弱的右派共和黨（LR）73歲資深老將巴尼爾（Michel Barnier）出任總理。

馬克宏的決定引發左翼與其支持者的怒火，大批民眾於7日、也就是帕運閉幕式前夕走上街頭，抗議馬克宏的手段。

在極左政黨不屈法國（LFI）的支持下，全國共有約150場集會遊行，數個工會、學生聯盟等組織發起動員。

不屈法國表示，全國有30萬人走上街頭，巴黎則有16萬人。據內政部稍晚公布的數字，全國共有11萬人動員，巴黎警察局則宣布巴黎遊行的參與人數為2.6萬人。

人潮揮舞著不屈法國、巴勒斯坦、彩虹旗等旗幟，以及「民主倒退」、「馬克宏下台」、「尊重選舉」等標語。示威者以學生、年輕族群為主，也有不少退休人士參與。