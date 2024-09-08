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委內瑞拉反對派領袖「自願」流亡 西班牙外長：將提供政治庇護

中央社／ 馬德里8日綜合外電報導
西班牙外交部長阿爾巴雷斯（圖）表示，龔薩雷茲已向馬德里當局申請政治庇護，並說西班牙「顯然」會同意他的要求。歐新社
西班牙外交部長阿爾巴雷斯（圖）表示，龔薩雷茲已向馬德里當局申請政治庇護，並說西班牙「顯然」會同意他的要求。歐新社

馬德里當局今天表示，將為委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）提供政治庇護。他在受危機衝擊的南美洲國家委內瑞拉躲藏1個月後，前往西班牙尋求庇護。

法新社報導，龔薩雷茲對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）贏得7月28日大選取得連任的選舉結果表示異議，並在無視檢方連續3次傳喚後離開委內瑞拉。龔薩雷茲說，出席聽審可能讓他失去自由。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示龔薩雷茲已向馬德里當局申請政治庇護，並說西班牙「顯然」會同意他的要求。

阿爾巴雷斯稍早在社群媒體X證實龔薩雷茲已搭乘西班牙軍機離開委內瑞拉，還說西班牙「投注心力於維護所有委內瑞拉人的政治權利」。

卡拉卡斯當局表示，已同意讓龔薩雷茲安全通過。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒體上表示，卡拉卡斯當局已同意讓龔薩雷茲安全通過，並稱他「數天前自願赴西班牙駐卡拉卡斯大使館避難」。

自委內瑞拉當局於7月宣布馬杜洛贏得總統大選後，這個國家便深陷政治危機。反對派對此表示強烈抗議，並宣稱有證據顯示龔薩雷茲以顯著優勢獲勝。

在卡拉卡斯當局未公布詳細投票數據的情況下，包括美國、歐洲聯盟（EU）和幾個拉丁美洲國家在內的許多國家，拒絕承認馬杜洛為大選贏家。

大選 委內瑞拉 西班牙 馬杜洛

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