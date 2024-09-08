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馬克宏任命新總理 法民調：過半民眾滿意巴尼耶 但認為他當不了多久

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國新任總理巴尼耶5日在巴黎的總理官邸馬提尼翁府參加交接儀式。路透
法國新任總理巴尼耶5日在巴黎的總理官邸馬提尼翁府參加交接儀式。路透

法新社報導，一份民調顯示，對於馬克宏總統任命巴尼耶為新總理，超過半數法國民眾表示滿意，但認為他擔任總理的時間不會太久。

法國民調機構「公眾輿論研究所」（Ifop）為「星期日報」（Journal du Dimanche）製作的民調顯示，52%的受訪者說，他們對於73歲的巴尼耶擔任總理感到滿意。巴尼耶是右派戴高樂主義支持者，也是法國第五共和史上最年長的總理，曾出任國會議員、4任部長、2任歐盟執委會執委，以及歐盟負責英國脫歐首席談判代表。

Ifop民調也顯示，62%受訪者認為巴尼耶有能力、61%的人認為他樂於對話，還有60%的人認為他討人喜歡。

然而，左派人士誓言要透過不信任動議推翻巴尼耶，民調也顯示，74%受訪者認為巴尼耶擔任總理的時間不會持續太久。

Ifop在5、6日於線上針對950名成人進行調查，誤差範圍正負3.1個百分點。民調公布前，多達10萬名左派示威者7日在法國各地街頭集會，抗議巴尼耶成為新任總理，並譴責馬克宏「擴大總統權力」。

民調 法國 議員 馬克宏

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