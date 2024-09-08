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利比亞東部致命洪災一年後 政治亂局阻礙重建之路

中央社／ 的黎波里8日綜合外電報導
利比亞東部一年前發生致命洪災，摧毀東部港市德納部分市區且造成數以千計民眾喪命。圖為2023年9月18日的利比亞，地中海風暴丹尼爾引發洪水後，救援人員和親屬坐在倒塌的建築物前。美聯社
利比亞東部一年前發生致命洪災，摧毀東部港市德納部分市區且造成數以千計民眾喪命。圖為2023年9月18日的利比亞，地中海風暴丹尼爾引發洪水後，救援人員和親屬坐在倒塌的建築物前。美聯社

利比亞東部一年前發生致命洪災，摧毀東部港市德納部分市區且造成數以千計民眾喪命。專家表示，後續重建工作反而讓軍事強人哈夫塔在這個陷入分裂的國家發揮更大影響力。

去年9月10日，地中海風暴丹尼爾（Storm Daniel）帶來極端降雨量，導致利比亞東部港市德納（Derna）當地的2座水壩潰堤。

聯合國（UN）指出，水壩潰堤引發洪患，造成當地有近4000人死亡、數以千計民眾失蹤，以及超過4萬人流離失所。

這場悲劇使利比亞舉國上下大為震驚，也讓國內殘破的基礎設施和政局分裂下治理功能不彰等問題暴露無遺，更引起民眾憤而要求當局負責。

獲得北大西洋公約組織（NATO）支持的勢力2011年揭竿起義，並推翻獨裁領袖格達費（Moamer Kadhafi）後，利比亞迄今仍疲於因應武裝衝突和政治混亂的惡果。

利比亞目前分裂為東西兩邊，西部是臨時總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在首都的黎波里領導的國際公認政府，東部則由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）主導的敵對政府所掌控。

曾住有約12萬居民的德納市現在宛如大型建築工地，許多房舍、學校、道路及橋梁正重建中。

但大規模重建工作進行之際，卻沒有的黎波里當局的監督。

今年2月，東部政府國會議長宣布成立重建基金，由哈夫塔的其中一名兒子主導。

利比亞分析家戈姆蒂（Anas El Gomati）指出，國會這麼做等於給了哈夫塔價值21億美元（約新台幣672億元）的「金融自主權」。

他還說，「這是一張空白支票，缺乏任何監督」，災區重建工作應由聯合國（UN）機構與當地民選公職監督，他們才會「優先考量需求、價值以及反貪腐措施」。

戈姆蒂認為，「在德納市堆砌的一磚一瓦，都是鋪陳他們（哈夫塔子嗣）接班計畫的墊腳石」。

利比亞 聯合國 雨量 風暴

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