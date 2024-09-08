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「我會支持他」…日本自民黨總裁選舉 前首相菅義偉表態挺小泉進次郎
日本讀賣新聞報導，日本前首相菅義偉8日首度明確表態，在即將到來的自民黨總裁選舉支持前環境大臣小泉進次郎。
菅義偉談到43歲的小泉時說：「在這次自民黨總裁選舉，我希望將領導日本的責任託付給他。我會支持他。」
小泉當天在神奈川縣橫濱市發表街頭演說，菅義偉當時拿起一旁的麥克風向民眾高喊：「請大家給予我們更多支持和熱情。」
小泉演說時也強調：「問題是自民黨是否能真正改變。我們將以壓倒性的速度推動改革。」
先前日本政壇就有傳言菅義偉傾向支持小泉。菅義偉和小泉同屬無派閥，他們的選區都在神奈川縣。在2021年夏季菅義偉執政末期，自民黨黨內掀起「倒菅」聲浪，時任環境大臣的小泉曾為了維持政權到處奔走。
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