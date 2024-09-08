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首位訪問教宗 方濟各明將抵達東帝汶…神職人員性侵案陰影籠罩

中央社／ 狄力8日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）預計明天抵達東帝汶進行訪問，他將成為第一位到訪這個東南亞國家的教宗，但也會面臨神職人員涉嫌性侵孩童醜聞的相關問題。路透
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）預計明天抵達東帝汶進行訪問，他將成為第一位到訪這個東南亞國家的教宗，但也會面臨神職人員涉嫌性侵孩童醜聞的相關問題。路透

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）預計明天抵達東帝汶進行訪問，他將成為第一位到訪這個東南亞國家的教宗，但也會面臨神職人員涉嫌性侵孩童醜聞的相關問題。

法新社報導，東帝汶神職人員涉及性侵的相關案例，包括曾在1996年獲得諾貝爾和平獎的時任主教貝洛（Carlos Ximenes Belo）。

貝洛被控涉嫌性侵孩童長達數十年的時間，梵蒂岡因此予以秘密懲處。貝洛曾幫助東帝汶脫離印尼的占領，之後成功獨立建國。

外界呼籲87歲的教宗方濟各明天抵達東帝汶時，能就神職人員疑涉性侵孩童的問題發表談話。天主教徒居多數且曾為葡萄牙殖民地的東帝汶，是方濟各這次亞太之旅的其中一站。

公民團體「東帝汶非政府組織論壇」（Timor-Leste NGO Forum）於4日致函教宗，內文寫道：「我們請求教宗鼓勵東帝汶領導人和民眾，能採取更有效的措施來防止性侵。」

2002年，時任教宗若望保祿二世（Pope John PaulII）接受貝洛請辭主教。當年梵蒂岡聲稱，貝洛請辭是出於健康原因，但未進一步解釋。

另一起案件中，已遭解職的美國神父達施巴赫（Richard Daschbach）被控曾在東帝汶一間收容所性侵孤兒和貧困孩童，他於2021年被判入獄12年。

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