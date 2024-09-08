年輕形象佳！自民黨總裁參選人小泉進次郎呼聲高 連在野黨都視為大選假想敵

宣布參選日本自民黨總裁的前環境大臣小泉進次郎，因為年輕形象佳，在民調中被認為最適合擔任總裁，連最大在野黨立憲民主黨重要人士，都視小泉為未來在眾議院大選時的假想敵。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本富士新聞網8月24日及25日所做最新民調顯示，被問到誰最適合在「後岸田時代」擔任自民黨總裁，小泉以22.4%高居首位、前幹事長石破茂以21.6%些微差距排名第2、經濟安全保障擔當大臣高市早苗以10.8%排名第3、數位大臣河野太郎以7.7%排名第4。

小泉的高人氣不僅展現在民調上，他昨天在東京銀座舉行宣布參選後首場街頭演說，根據主辦單位估計，吸引約5000名民眾到場聆聽，並在演說結束後走向民眾握手致意。

共同社日前報導，立憲民主黨籍前首相野田佳彥在8月28日播出的廣播節目上表示，如果自民黨9月選完總裁後就盡速解散眾議院的話，最令人擔心的「就是小泉進次郎當選新總裁」。

談到對小泉抱持警戒的原因，野田說，在自民黨新任總裁選出後的新鮮感尚未消退的「慶祝行情」下，可能會在「原形尚未暴露」前解散眾議院進行大選。

每日新聞日前報導，立憲民主黨代表（黨主席）泉健太日前宣布尋求連任代表時，為展現自己跟黨內其他參選人不同，特別強調自己的「年輕」與「行動力」，而這兩點，也被認為是要跟年齡相仿的小泉進次郎別苗頭。

說來也巧，泉健太跟小泉選在同個時間舉行宣布參選各自政黨主席的記者會，因此，泉健太說，如果是小泉當選總裁，「我想說正是如此更要選擇泉健太」，也非常想說「小泉進次郎來吧」，把小泉當成未來在眾議院大選時的假想敵。

小泉畢業於關東學院大學，曾赴美國哥倫比亞大學研究所進修，返日後擔任父親、前首相小泉純一郎秘書，2009年首度當選眾議員，目前進入第5個任期。2019年跟主播瀧川雅美結婚，目前是二寶爸。

小泉在自民黨內曾任青年局長及首席副幹事長等職務，2019年獲時任首相安倍晉三延攬首度入閣擔任環境大臣。

小泉2009年以年僅28歲之姿首度當選眾議員，並在10年後的2019年擔任環境大臣首度入閣。他出身政治名門，曾祖父小泉又次郎曾任遞信大臣、祖父小泉純也曾任防衛廳長官、父親小泉純一郎曾任5年半首相，加上小泉進次郎本人2019年首度入閣後，成就小泉家族「4代皆大臣」的佳話。

富士新聞網報導，小泉今年8月23日造訪石川縣輪島市談到總裁選舉時，曾強烈說明其重要性。

他說：「誰來擔任領導人，將會影響到地區建設及國家建設，這次總裁選舉的重要性，無疑就是能不能讓大家認識到這一點。」

造訪完輪島市的隔天，小泉回到選區神奈川縣橫須賀市參加神社活動時，從不斷有民眾希望跟他握手及合照，可以看出小泉在民調居冠的高人氣。

小泉說話方式有一個特色，就是習慣性重複相同詞彙，被稱為「進次郎句法」。

舉例來說，小泉曾表示「我認為不能再維持現狀，正因為如此，我認為日本不能再維持現狀，絕對不能認為維持現狀是好的，必須要更加強調」。

過去談到遠距工作時，小泉曾說「多虧了可以遠距工作，連處理公務也可以遠距，是因為多虧了遠距工作，我認為這樣非常好」。

小泉2019年受訪被問到是否是「首相候選人」時曾這麼說，「我想做的事是改變日本，但這個改變不是我想改變，而是每一位國民是否想要改變，我認為這才是最重要的」。

小泉宣布角逐自民黨總裁，也就是要爭取下任首相大位，日前在街頭受訪的40多歲上班族看好小泉表示，正在育兒階段的人能擔任首相的話，可能可以提出更符合實際狀況的政策。