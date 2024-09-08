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「自願」流亡！委內瑞拉：反對派總統候選人已前往西班牙尋求庇護

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉政府發布消息，反對派總統候選人龔薩雷茲已自願前往西班牙尋求庇護。圖為龔薩雷茲7月28日大選當日投票畫面。路透
委內瑞拉政府發布消息，反對派總統候選人龔薩雷茲已自願前往西班牙尋求庇護。圖為龔薩雷茲7月28日大選當日投票畫面。路透

委內瑞拉西班牙官員於7日晚間證實，反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）已經「自願」離開委內瑞拉、前往西班牙尋求庇護，此舉也粉碎數百萬委國人終結20年一黨統治的希望。

美聯社報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於7日晚間證實這項令人意外的消息，稱龔薩雷茲幾日前「自願」前往西班牙駐委國大使館尋求庇護，而委國政府也同意讓龔薩雷茲安全離開國家，藉此重建國家的政治和平。

今年7月28日，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布第3度贏得總統大選，再度被懷疑舞弊，繼而引發全國示威及國際批評。委國反對派在網上公布計票結果，其志工從超過2/3電子投票機收到的選票顯示，龔薩雷茲在選舉中取得壓倒性勝利。

本周，委國檢察官辦公室以涉嫌在網路公布統計結果，對龔薩雷茲發布逮捕令，指控其篡奪職權、偽造公共文件和串謀等罪名；而龔薩雷茲自選後迄今都沒有公開露面。

對於流亡西班牙一事，龔薩雷茲及反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）均未置評。

與此同時，西班牙中間偏左政府表示，離開委內瑞拉完全是龔薩雷茲一個人的決定，他已經搭乘西班牙軍機離開祖國。

75歲龔薩雷茲過去是一名外交官，在馬查多被禁止參選的最後一刻替補上場，在此之前，絕大多數委國人並知曉這號人物，但他的競選活動迅速燃起數百萬人民的希望，希望在長達10年的經濟自由落體後有所改變。

委內瑞拉 西班牙 馬杜洛

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