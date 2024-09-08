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葉倫稱可能不續任 近期有望再與中國官員會面

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，拜登總統任期明年1月結束後，她「可能不會再擔任」政府最高層職務，但可能很快會與中國官員再次會面。

路透社報導，葉倫今天在德州奧斯汀（Austin）參與「德州論壇報節」（Texas Tribune Festival）活動時，被問到如果民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）勝選1月上任時，她會否在新政府續任現職或另有新職，葉倫回答：「可能會卸任吧，不過…就再看看吧。」

葉倫是美國史上第1位擔任過財政部長、聯邦準備理事會（Fed）主席與白宮經濟顧問委員會（WhiteHouse Council of Economic Advisers）主席的女性。

葉倫表示接下來幾個月，財政部工作依然繁重，可能與對口的中國國務院副總理何立峰再次會面，嘗試處理雙方經常緊張的關係。

在拜登決定大幅提高中國製的電動車、電池、太陽能產品與半導體關稅之前，葉倫與何立峰兩人曾於4月在北京會面，葉倫警告中國要控制過剩的工業產能。

葉倫表示，她歡迎中國高層訪美，但也可能是她自己走訪中國，「我猜我們無論如何都會進行一次訪問」。

美國財政部負責國際事務的次長夏包（JayShambaugh）「很快」將率領代表團前往北京討論經濟問題。夏包領導的美中經濟工作小組，已將解決中國工廠產能過剩作為首要議題。

葉倫表示，下一任美國政府需要「優先重視和培養」美中關係，雙方要由最高層與專職機構人員進行討論。

葉倫表示：「我們（美中）之間存有很多分歧，但沒有機會討論，也沒有將其置入背景脈絡考量，緊張局勢因此升溫的可能性肯定很高，所以這需要持續關注。」

葉倫表示，昨天公布的8月就業數據顯示，儘管人力需求市場放緩，不過失業率略降，美國經濟在較低的通膨下，基本上已實現「軟著陸」。

「當你看到就業機會增加的速度隨時間減緩時，我希望看到就業狀況維持在目前的水準，我們必須小心確保它不會進一步減弱。」

葉倫認為消費者支出仍然「相當穩健」，雖然聘雇需求「已沒有那麼瘋狂」，同時也沒有出現任何重大裁員。

北京 美國 葉倫

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