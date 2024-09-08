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英相訪都柏林 矢言重置脫歐後受損雙邊關係

中央社／ 都柏林7日綜合外電報導
英相施凱爾（右）7日到訪愛爾蘭，並與愛爾蘭總理哈里斯（左）舉行會談。這是五年來英國領導人首次訪愛。（路透）
英相施凱爾（右）7日到訪愛爾蘭，並與愛爾蘭總理哈里斯（左）舉行會談。這是五年來英國領導人首次訪愛。（路透）

施凱爾今天抵達都柏林會見愛爾蘭總理哈里斯，成為5年來首度走訪愛爾蘭的英國首相。他矢言將重置「脫歐」（Brexit）後與鄰國受損的雙邊關係。

法新社報導，唐寧街首相官邸將這次訪問描述為「英國與愛爾蘭關係的歷史性時刻」，象徵著前保守黨政府執政期間陷僵的雙邊關係，如今將進一步回溫。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）歡迎施凱爾（Keir Starmer）到訪都柏林，兩人在會談前握手合照。

哈里斯在會談開始時表示：「今天我們在都柏林，把重置關係的實際情況予以具體化…會務實得讓雙方公民都很有感。」

「而我當然知道，這當中，和平、繁榮、互重、友誼等元素是不可或缺的。」

施凱爾則補充說，重置關係「對我和我的政府來說非常重要」。他說，這「可以是有意義且深遠的」。

會談結束後，施凱爾辦公室發布聲明表示，兩位領導人談到兩國現有的關係，但「同意他們希望再進一步，特別是在貿易和投資方面，以協助促進成長，並為英國和愛爾蘭人民達成目標」。

聲明指出：「基於這個脈絡，他們同意於明年3月舉行首場英國－愛爾蘭峰會，在諸如安全、氣候、貿易和文化等雙方有著共同利益的關鍵領域上進行合作。」

唐寧街首相官邸表示，兩位領導人都譴責了近來在英格蘭和愛爾蘭發生的騷亂，並同意進一步合作來打擊網路不實資訊。

愛爾蘭 施凱爾 都柏林

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