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中菲連串海警衝突之際 共軍登陸艦入南海引關注

中央社／ 台北8日電

中國海軍一支艦隊6日停靠越南，進行為期3天的補給休整，當中包括兩艘排水量達2萬噸的071型船塢登陸艦。在南海局勢因中菲連串海警衝突而緊張升高之際，共軍登陸艦入南海引起外界關注。

中國海軍微信公眾號「人民海軍」日前披露，由南部戰區綜合登陸艦五指山艦、祁連山艦和飛彈驅逐艦合肥艦組成的中方艦艇編隊在完成非洲「和平團結2024」聯合演習任務後，6日抵達越南金蘭灣軍港。

當天上午6時許，越南海軍「光忠」號飛彈護衛艦在金蘭以東30浬處迎接，越方在碼頭舉行歡迎儀式，參加歡迎儀式人員登上五指山艦參觀。

停靠期間，中越海軍進行專業交流、聯演聯訓、文體聯誼等活動。

五指山艦和祁連山艦可搭載氣墊登陸艇、兩棲裝甲車以及艦載直升機等多類型武器裝備，續航能力強，是共軍主要登陸作戰裝備。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國艦隊7月24日抵達坦尚尼亞，在7月下旬至8月中旬與坦尚尼亞、莫三比克軍隊舉行「和平團結2024」聯合演習。返航期間，曾停靠斯里蘭卡補給。

菲律賓與中國船隻近期於南海多次發生碰撞。菲國於8月31日指控中國海警5205艦在仙賓暗沙一帶多次「直接蓄意衝撞」馬格巴努亞號，導致長97公尺的馬格巴努亞號船身多處破洞，幸無人受傷。

今年4月間，菲律賓政府發現仙賓暗沙一帶出現成堆碎珊瑚，懷疑中國意圖填海建造人工島，因此派遣馬格巴努亞號長駐，監看中方動向。

近幾週來，中方開始阻擋菲船為馬格巴努亞號運補。兩國公務船多次在該海域碰撞，使仙賓暗沙成為繼黃岩島（又稱民主礁）、仁愛暗沙後，又一處南海潛在衝突熱點。

截至8月27日，菲律賓小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）政府為南海衝突，已向中國提出176次外交抗議。

南海 小馬可仕 海軍

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