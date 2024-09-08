小泉進次郎參選自民黨總裁 從容面對辛辣提問獲好評

43歲的小泉進次郎6日宣布參選日本自民黨總裁（黨主席）後，馬上就面對記者辛辣提問洗禮，但他以反省姿態面對過去言行，坦承「我確實有很多不足，這是事實，我不完美」，面帶微笑地從容應對，收獲不少好評。

前日本首相小泉純一郎之子、前環境大臣小泉進次郎過去因為獨特、令人難以理解的表達方式，常在社群媒體被揶揄為「進次郎構文（句型）」。他時常重複相同意義的詞彙，被人批評「看似說些什麼，但實際上什麼也沒說，內容空洞」。

2019年9月，小泉以「二戰後最年輕的男性大臣」身分入閣，擔任環境大臣。上任不久後，他在紐約舉行的氣候峰會上，說要以「有趣、很酷，甚至是性感的方式，來處理氣候變遷這種大議題」，引發爭議。談到要處理福島核電廠的污染物問題時，他說，「我認為這是對福島縣民的承諾，而承諾是為了遵守而存在的」。

這種「進次郎構文」引發討論，他還曾說過「無論是什麼事情，首先應該要嘗試一下，因為下次做的時候就是第二次了」、「有人指責我說，雖然我說在反省，但看不出反省的樣子，對此我也在深刻反省」，在網路上引發模仿。

對於過去這些獨特的發言，他6日舉行記者會時，頻繁低頭看手中演講稿，一邊解釋他的競選承諾，顯得十分謹慎，同時壓低聲線，希望給人一種「穩重」的形象。

被問及如何總結過去的表現時，他十分坦誠地說，「我會確保國民能夠清晰地理解我想傳達的內容，對於當時沒有辦法正確傳達，我對此表示反省」。至於他是否具備成為首相的資質，小泉表示，「這需要交由國民來判斷」。

小泉宛如脫胎換骨般地沈穩應對，贏得許多好評。有網友稱，「原本還以為會看到支離破碎的進次郎構文，結果不是這樣」。

小泉面對記者堪稱「無禮」提問的表現，更令人讚賞。「女性自身」報導，一名獨立記者對小泉提問說，「請問您如果成為首相並參加七大工業國集團（G7）領袖會議，大家都在擔心，您的『智商水準太低』會不會給國家丟臉，進而導致日本的國力下降？即使如此，您依然要角逐首相大位嗎？」

小泉在傾聽過程中點了點頭、露出苦笑，在記者說完後，他笑著回應說，「我確實有很多不足之處，這是事實，我不完美，這也是事實」。但他進一步說，「不過，我會組建一個能彌補這些不足的團隊，一個最優秀的團隊。我有決心能展現出我在這方面培養出的能力，與每一個國家的領導人面對面溝通」。

他還提到，「各國領導人具有多樣性，自民黨內部同樣也有很多不同意見。過去15年，我累積了在野黨與執政黨經驗。我會在國際舞台上發揮這些經驗，讓國民感到放心，並盡我最大努力」。

小泉還詢問了記者的名字。當記者自報姓名後，小泉謙虛地說，「我會銘記您這樣的指摘，努力讓大家感覺到『那傢伙變好了』。」

他還回憶起擔任環境大臣時，第一次開記者會也受過類似的嚴厲提問，但他在2年任職期間，與那名記者已經成為離任時能夠收到對方花束的關係，他接著對提問記者說，「如果您和我也能達到那樣的關係，我會很高興。」對方回答，「我知道了，請加油」。小泉簡潔回答，「好的。」結束這場交鋒。

小泉在回答時面帶微笑，態度從容，沒有因為辛辣提問而難堪。社群媒體對於他這次表現給予正面評價，認為小泉確實提升了個人形象，「股價上升了」。

資深媒體人矢板明夫在臉書評論，小泉進次郎巧妙應對，反而使形象獲得了大幅提升。「把批評化為助攻，小泉的回應，也讓我對他的高情商另眼相看。」

矢板明夫提到，當年小泉的父親小泉純一郎首相在任時，其政治手法被媒體戲稱為「小泉劇場」。「進次郎還沒有當選，但新的『小泉劇場』，似乎已經開演了。」

隨著自民黨總裁參選人陸續表態，小泉進次郎昨天選擇了東京市中心的銀座作為首次演講地點，現場聚集約5000名支持者。小泉表示，「在自民黨爆發政治獻金問題之後，還沒有給予大家審判的機會，因此在我當上首相之後，我會儘早解散眾議院，尋求大家的信任」。

有聽眾表示，「確實感受到自民黨出現了不同以往的氛圍」，也有人說，「小泉這麼年輕，是否能把黨團結起來，讓人感到不安，但還是希望他能加油」。

不過，能夠投票選出自民黨總裁的人，僅限於自民黨的國會議員和黨員，小泉為何選擇上街頭演說。他對此解釋，「就算今天聽演講的人不是黨員，但他們的感受、想法和熱情能傳達給周圍的人，也許就能成為其中一股推動我前進的力量」。回答非常穩妥，形象確實不同以往。