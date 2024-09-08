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美國國務卿將訪英 討論烏克蘭與中東問題

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
布林肯。路透
布林肯。路透

美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）9日將前往倫敦，討論中東和烏克蘭問題。而白宮則是於稍早宣布，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於13日訪美。

法新社報導，布林肯下週兩天的倫敦出訪行程，將是自施凱爾領導的工黨贏得7月大選、結束保守黨14年執政以來，造訪英國最高層級的美國官員。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯將參與戰略對話，「重申兩國的特殊關係」。

米勒在聲明中表示，布林肯將討論亞洲和中東問題，以及「我們在支持烏克蘭上的共同努力」。

白宮稍早宣布施凱爾將於13日訪問華府，是他於選後第2度來美。

施凱爾7月5日就任首相，不久後便啟程出席華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，並於7月11日在白宮會見總統拜登。

英美在大多數全球議題上步調一致，且相較於英國保守黨，拜登所屬的民主黨與英國工黨的關係向來看似更緊密些。

但施凱爾上任以來對以色列採取更強硬的立場，其政府宣布暫停部分武器運輸，理由是這些武器可能被用於違反人道主義法的行動。

同時，針對國際刑事法院（ICC）尋求對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令，工黨政府也放棄了前保守黨政府提出法律挑戰的計畫。

美國不是國際刑事法院的成員國，並反對針對尼坦雅胡的行動，主張以色列有自己的問責制度。

不過身為以色列主要武器供應國的美國，並未批評英國暫停部分對以色列出口部分武器的決定，說英國有自己的評估程序。

施凱爾 美國 英國

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