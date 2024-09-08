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越南外籍勞工之子 阮智維成德國左翼黨政治新星

中央社／ 柏林8日專電

德國薩克森邦近期選舉中，左派黨（Die Linke）越南裔28歲青年阮智維引起德國政壇關注，他在該黨支持率低迷時，高票當選進入薩克森邦議會，是該邦第一位亞裔議員，德媒評其為一顆「冉冉上升的政治明星」。

「左派黨」支持率近年大幅萎縮，不僅在德東地區面臨極右翼崛起挑戰，該黨極具聲望的要角瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）也於去年脫黨，成立政治光譜更激進的左翼「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW），泛左陣營陷入分裂困境。

在9月1日邦議會選舉中，今年歐洲議會大選前才成立的「莎拉瓦根克內希特聯盟」分別於圖林根（Thüringen）、薩克森（Sachsen）邦斬獲15.8%、11.8%選票，大幅超越左派黨。

薩克森邦過去隸屬東德，為「左派黨」傳統票倉，本次選舉得票率僅剩4.5%。一片低迷選情中，萊比錫第一選區（Leipzig I）候選人阮智維卻異軍突起，以39.8%超高得票率當選，保住「左派黨」在薩克森邦僅存的兩個邦議會席位。

阮智維（Nam Duy Nguyen）是誰？他又如何在左派黨低潮時，從當地傳統大黨與極端勢力的夾殺中拚出頭，成為近日德國媒體與政壇熱議話題。

●東德越南勞工第二代 是班上少數亞裔

阮智維的成長背景是德國越南移民家庭縮影，80年代父母為追求更好生活，透過當時共產東德（DDR）與「社會主義兄弟」北越所簽訂外籍勞工引進計畫，飄洋過海來到德國。

根據競選影片，小時候阮智維和父母住在德勒斯登（Dresden）一間小屋，父親平日在鋼鐵廠上班，假日則和母親一起在社區裡販賣蔬菜和水果，現在則經營著一家報攤。

1996年出生的阮智維，童年正值柏林圍牆倒塌初期，兩德統一後隨之而來的變革與不安瀰漫著舊東德，和大多數沒有能力西移的人相同，他的家庭並不富裕，不僅如此，越南裔的阮智維經常是班上少數有色人種之一。

回憶過去，阮智維常常成為同學們好奇甚至嘲笑的對象。然而飽受歧視的童年並未讓他畏縮，反而受這樣的環境滋養，培養出對弱勢的同理心，對社會不公的現象也比同齡人來得敏銳。

進入大學，他將對人們的關注轉化為行動，積極投入社會運動，並加入左翼學生組織SDS，參與過許多反極右翼的抗爭行動。

去年，瓦根克內希特脫黨出走，「左派黨」流失大量成員與支持者，黨內期望有更多年輕人加入，為老牌左翼政黨注入新血。在左派黨急求轉型、青黃不接背景下，在萊比錫大學念書的阮智維受朋友鼓勵，代表「左派黨」參選，成為萊比錫第一選區候選人。

●用雙腳跑出選票 選舉期間按了逾4萬戶門鈴

「我們按了近4萬9106戶門鈴，進行超過1萬4000次對話，」競選期間，阮智維挨家挨戶拜訪，傳達競選理念與政見，選區有5萬名具投票資格選民，他和團隊敲開了其中超過4萬1千戶的大門。

阮智維說，「有天朋友告訴我，遇到事情不能只抱怨，必須行動起來，證明（這個政黨）還有更多可能性。」

明鏡週刊（Der Spiegel）評析，阮智維不像瓦根克內希特一派，反對德國向移民與難民開大門；也沒有傳統「左派黨」人有濃厚的共產東德懷舊情節，受黨內進步派歡迎。

而不害怕批評黨內日漸守舊官僚作風的他，企圖將「左派黨」轉型成一個反對種族主義、支持酷兒、保護氣候的政黨，為左翼政黨開創了一條新的路線。

根據薩克森邦選舉結果，原執政黨「基督教民主聯盟」（CDU）微弱領先，需邀請其他政黨組成可穩定執政的聯合內閣，與「莎拉瓦根克內希特聯盟」結盟也是選項之一。

該黨保護主義色彩濃厚，不僅不歡迎移民，也反對政府補貼包括台積電德勒斯登廠等海外大型跨國企業。

研究東部經濟數十年的衣佛研究所（Ifo Institute）專家藍格尼茲（Joachim Ragnitz）認為，若「基督教民主聯盟」與情勢正好的「莎拉瓦根克內希特聯盟」組閣，恐影響國際半導體供應商進駐薩克森邦進程。

阮智維藉高支持率成為薩克森邦議會的第一位亞裔議員、也是越南裔政治新星，能否持續以雙腳跑出選票的精神，在「左派黨」持續發揮政治影響力，並用該邦第一位亞裔議員身份，翻轉東德地區當前極右翼與極左翼支持率高漲、排外氣氛濃厚的社會氛圍，值得持續追蹤關注。

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