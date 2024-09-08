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金正恩視察興建中艦艇基地 強調加強海軍軍力

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

根據北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩在視察一座海軍基地建設工地時，強調加強海軍軍力的重要性。

金正恩說：「如今我們很快就會擁有大型的水面戰艦和潛艦，而現有的停泊設施無法錨定這些艦艇，因此興建海軍基地對運轉最新大型艦艇而言，已成為當務之急。」

金正恩表示，此一地點具有地緣政治優勢，對於東西兩面都臨海的北韓而言，具有戰略性優勢。報導中並未具體說明這座海軍基地的位置。

監控北韓動態的華府智庫「北緯38度」（38North） 最近的衛星圖像分析顯示，北韓最新的新浦級-C（SINPO-C）彈道飛彈潛艦在新浦南造船廠（Sinpo South Shipyard）正處於大規模艤裝階段。

金正恩在另一次視察一家造船廠時，下令提高國家在造船計畫的投資，如此可確保造船工業在近期任務和遠程計畫奠基上，都能如期推進發展。

北韓 海軍 金正恩

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