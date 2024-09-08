大選爭議延燒 委內瑞拉撤銷巴西代表阿根廷利益授權

委內瑞拉最高法院宣布現任總統馬杜洛是7月大選的贏家後，該國陷入混亂，國際撻伐聲浪也日益高漲。委國當局今天宣布撤銷巴西在該國代表阿根廷利益的許可，並收回庇護6名反對派人士的阿根廷大使館管轄權。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）在7月28日大選中勝選的結果，令委國反對陣營和獨立民調難以置信，阿根廷與其他拉丁美洲國家也同聲要求對選舉結果進行全面審查，此舉惹毛了委國。

面對國際社會譴責聲浪，委國宣布與這7個拉美國家斷絕外交關係，並要求其外交人員離開首都卡拉卡斯（Caracas），巴西則一直試圖扮演調人的角色。

由左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）領導的巴西後來同意接管阿根廷大使館。自3月以來，忠於委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的6名人士一直躲藏在使館內，以免因共謀指控而被逮捕。

然而，今天委國外交部長希爾（Yvan Gil）宣布，將立即撤銷巴西對阿根廷大使館的管轄權，巴西也無法繼續在該國代表阿根廷利益。

希爾指出，委國已掌握證據，顯示大使館遭利用來策劃「恐怖行動」，甚至企圖暗殺馬杜洛。

委國反對派今天上午表示，自6日晚間起，阿根廷大使館遭到委國安全部隊包圍，電力供應也被切斷。

截至目前，委國大選後的暴力事件已造成27人死亡、192人受傷，政府稱已逮捕約2400人。