泰國新總理貝東塔就任 目標刺激經濟和旅遊

泰國新總理貝東塔昨天率領閣員向泰王宣誓就職，今天主持上任後首場內閣會議。她表示，內閣將會延續前總理賽塔的政策，特別是在刺激經濟和旅遊方面，內閣也會嚴肅看待洪災的問題。

今年8月14日屬於為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

貝東塔8月18日在為泰黨總部舉行的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的同意任命書，並開始組閣。雖然已被國會選為新總理，但貝東塔還沒有正式宣誓就職。泰國王室公告4日刊出泰王同意任命的完整內閣名單，貝東塔昨天傍晚率閣員向泰王宣誓就職，正式宣告新內閣走馬上任。

貝東塔今天在總理府主持她的首場內閣會議，不過今天是特殊內閣會議，17日才是新內閣首次的正式會議。

貝東塔12日和13日將到國會向國會議員報告她的施政計畫，今天的特殊內閣會議就是在貝東塔到國會施政報告前，讓閣員們定調施政報告的內容，貝東塔也希望閣員能夠和民眾進行良好的政策溝通。

特殊內閣會議後，貝東塔率領閣員舉行記者會，她表示，她的施政目標將分為短中長期，短期目標包括債務重整、協助中小企業、刺激經濟並幫助弱勢族群；中長期目標包括擴大產業、深化創意、加強軟實力、交通基礎設施和人力資源發展。

貝東塔並表示，她的內閣將會延續賽塔內閣的政策，特別是在刺激經濟以及刺激旅遊等政策。

泰國北部近來因為洪災引起大量經濟損失，甚至有民眾身亡。貝東塔表示，由於洪災每年都會發生而且對民眾影響很大，政府認為照顧農作物及解決洪患問題都很重要，政府會嚴肅看待此事。