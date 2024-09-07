快訊

出包原因曝光…上萬國軍領「雙倍薪資」 中華郵政道歉

台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

泰國新總理貝東塔就任 目標刺激經濟和旅遊

中央社／ 曼谷7日專電
泰國新總理貝東塔。圖／法新社
泰國新總理貝東塔。圖／法新社

泰國新總理貝東塔昨天率領閣員向泰王宣誓就職，今天主持上任後首場內閣會議。她表示，內閣將會延續前總理賽塔的政策，特別是在刺激經濟和旅遊方面，內閣也會嚴肅看待洪災的問題。

今年8月14日屬於為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

貝東塔8月18日在為泰黨總部舉行的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的同意任命書，並開始組閣。雖然已被國會選為新總理，但貝東塔還沒有正式宣誓就職。泰國王室公告4日刊出泰王同意任命的完整內閣名單，貝東塔昨天傍晚率閣員向泰王宣誓就職，正式宣告新內閣走馬上任。

貝東塔今天在總理府主持她的首場內閣會議，不過今天是特殊內閣會議，17日才是新內閣首次的正式會議。

貝東塔12日和13日將到國會向國會議員報告她的施政計畫，今天的特殊內閣會議就是在貝東塔到國會施政報告前，讓閣員們定調施政報告的內容，貝東塔也希望閣員能夠和民眾進行良好的政策溝通。

特殊內閣會議後，貝東塔率領閣員舉行記者會，她表示，她的施政目標將分為短中長期，短期目標包括債務重整、協助中小企業、刺激經濟並幫助弱勢族群；中長期目標包括擴大產業、深化創意、加強軟實力、交通基礎設施和人力資源發展。

貝東塔並表示，她的內閣將會延續賽塔內閣的政策，特別是在刺激經濟以及刺激旅遊等政策。

泰國北部近來因為洪災引起大量經濟損失，甚至有民眾身亡。貝東塔表示，由於洪災每年都會發生而且對民眾影響很大，政府認為照顧農作物及解決洪患問題都很重要，政府會嚴肅看待此事。

內閣 泰國 王室

延伸閱讀

老公和兄弟去泰國玩7天！人妻因1理由超信任 兩派網友掀論戰

好市多上架新款泰國椰子汁！老饕大讚：甜而不膩有芋香

新加坡外長維文明起訪陸兩天 新總理就任後首次

泰國新政府走馬上任 財政部繼續推動賭場合法化

相關新聞

日本新首相何時出來？參選人數創黨史紀錄 日媒曝：最快「這天」揭曉

日本自民黨9月27日選出新任總裁後，已知政府與執政黨正協調最快10月1日召集臨時國會選出新任首相。如果新任首相立即解散眾...

日相訪南韓兩天...北韓再空飄數百個垃圾氣球 內容物全曝光

正當日本首相岸田文雄訪問南韓之際，南韓軍方今天表示，北韓再度向南空飄數百個裝著垃圾的氣球，這是兩韓之間相互挑釁及發動宣傳...

德國軍艦是否「時隔22年」穿越台灣海峽？ 德軍仍低調不透露

對於德國巴登符騰堡號護衛艦（Baden-Württemberg）可能將穿越台灣海峽的消息，德國軍方至今保持低調態度。「我們在這裡是為...

泰國新總理貝東塔就任 目標刺激經濟和旅遊

泰國新總理貝東塔昨天率領閣員向泰王宣誓就職，今天主持上任後首場內閣會議。她表示，內閣將會延續前總理賽塔的政策，特別是在刺...

首度聯名投書！美英情報首長力挺烏克蘭 努力達成加薩停火協議

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和英國秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）7...

日相岸田結束兩天訪韓行程 卸任前最後一站將赴紐約

日本首相岸田文雄結束訪問韓國行程，今天中午搭乘專機返回日本。根據規劃，岸田為出席9月下旬舉行的聯合國大會，在卸任首相前最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。