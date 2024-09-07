首度聯名投書！美英情報首長力挺烏克蘭 努力達成加薩停火協議

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和英國秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）7日投書英國金融時報表示，堅持到底力挺烏克蘭抗俄比以往任何時候都重要，並稱他們正努力不懈，以達成加薩停火協議。路透報導，這也是美英兩位情報首長首度聯名投書。

投書內容寫道，CIA和SIS兩年前慶祝締結夥伴關係75週年，如今在歷經一次世界大戰、二次世界大戰和冷戰期間的密切合作後，這種夥伴關係成為美英兩國間特殊關係核心。

內容還提到，CIA和SIS攜手抵抗強勢俄羅斯和普亭在烏克蘭發動的侵略戰爭。堅持到底比以往任何時候都更重要，普亭不會成功消滅烏國主權和獨立。俄國的行為公然違反「聯合國憲章」和全球準則。伯恩斯和摩爾也在投書中表示，將會繼續援助烏國情報夥伴。他們也將繼續一起努力，擾亂俄國情報機構在歐洲各地進行的魯莽破壞行動，及其利用科技散布謊言和假訊息的分化行為。

此外，伯恩斯和摩爾寫道，中國大陸崛起是21世紀情報和地緣政治上的主要挑戰，他們以重整機構以應對這個優先事項。