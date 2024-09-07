日相岸田結束兩天訪韓行程 卸任前最後一站將赴紐約
日本首相岸田文雄結束訪問韓國行程，今天中午搭乘專機返回日本。根據規劃，岸田為出席9月下旬舉行的聯合國大會，在卸任首相前最後一次出訪將前往美國紐約。
自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。
日本放送協會（NHK）報導，岸田宣布不尋求連任總裁後，即將卸下首相職務。作為日韓兩國領袖相互往來「穿梭外交」的一環，岸田昨天前往韓國訪問並與總統尹錫悅會談。
岸田與尹錫悅在會談上都認為，以2025年雙方關係正常化60週年作為契機，讓兩國國民實際感受到日韓關係改善很重要，也確認雙方持續強化合作與交流的政策方向。
岸田談到過去兩年跟尹錫悅的領袖外交時說，獲得可信賴的夥伴得以開啟日韓關係新篇章，「（兩國關係）要繼續發展，領袖間頻繁往來，且坦率地針對包括困難課題在內的議題持續進行討論不可或缺」。
在結束訪韓行程後，岸田搭乘專機在中午12時30分過後返抵東京羽田機場。
根據目前規劃，岸田為出席9月下旬舉行的聯合國大會，接下來將訪問美國紐約，在自民黨選出新任總裁前，持續針對國內外課題進行因應。
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