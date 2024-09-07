日本新首相何時出來？參選人數創黨史紀錄 日媒曝：最快「這天」揭曉

日本自民黨9月27日選出新任總裁後，已知政府與執政黨正協調最快10月1日召集臨時國會選出新任首相。如果新任首相立即解散眾議院進行大選，投開票日最快可能落在10月27日。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，目前宣布參選人數已創黨史新高紀錄。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本朝日電視台報導，待自民黨總裁選舉結束後，日本將在臨時國會上舉行眾參兩院全體會議的首相指名選舉，選出新任首相。

相關人士表示，根據規劃，岸田政府最快在9月下旬的內閣會議上通過臨時國會召集日期，目前正協調10月1日召開臨時國會。

新任首相如果立即解散眾議院的話，最快可能在10月27日舉行眾議院大選，但11月10日也被認為是可能方案。