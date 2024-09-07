日相訪南韓兩天...北韓再空飄數百個垃圾氣球 內容物全曝光

正當日本首相岸田文雄訪問南韓之際，南韓軍方今天表示，北韓再度向南空飄數百個裝著垃圾的氣球，這是兩韓之間相互挑釁及發動宣傳攻勢的最新一起。

法新社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓過去3天已空飄超過900個垃圾氣球，其中有190個是昨晚開始往南飄；截至目前已有約100個氣球降落南韓，主要落在首都首爾和京畿道北部區域。

南韓軍方表示，掛在氣球上的袋子裡面「主要是紙張和塑膠廢棄物」，不會對大眾構成安全風險。

今年5月以來，北韓已向南空飄將近5000個垃圾氣球，宣稱是對南韓政治運動人士向北空飄宣傳氣球的報復。

首爾為此已中止與平壤間為緩和局勢緊張簽署的軍事協議，並在兩韓邊界重啟擴音器喊話。

時值日本首相岸田文雄正在首爾進行為期2天訪問，並已於昨天會晤南韓總統尹錫悅，兩人討論到「為了因應北韓核問題，南韓與日本間及與美國合作的重要性」。

南韓梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，北韓的氣球攻勢是無效宣傳手法，平壤政權主要發言人、北韓領導人金正恩的妹妹金與正「或許認為，垃圾氣球會激化與南韓的政治分歧，但它們更多是傷害到北韓的國際形象」。