美英情報首長首次聯名投書 矢言力挺烏克蘭、敦促中東地區休戰

美國中央情報局（CIA）與英國秘密情報局（SIS）的兩位局長今天投書媒體說，「堅持到底」力挺烏克蘭抵抗俄羅斯比以往任何時候都更重要，矢言在烏克蘭等挑戰上進一步合作。

路透社報導，中情局長伯恩斯（William Burns）、秘密情報局長摩爾（Richard Moore）投書英國「金融時報」（Financial Times）之舉為兩個情報機構首長第一次聯名投書。

他們提到兩個情報機構兩年前慶祝締結夥伴關係75週年，「這種夥伴關係是我們兩國特殊關係的核心」。

投書內容提到，雙方「並肩抵抗獨斷的俄羅斯和（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭的戰爭」。

他們強調，「堅持到底力挺（烏克蘭）比以往任何時候都更重要，普亭消滅不了烏克蘭的主權與獨立」，並表示兩個情報機構將繼續援助烏克蘭情報部門。

兩人說，他們執掌的機構會持續努力打擊「俄羅斯情報單位在歐洲各地的魯莽破壞行動」，以及俄國情治機構「偏激地利用技術」散播假資訊「分化我們」。

俄國否認針對美國和其他西方國家採取破壞和散播假資訊的行動。

伯恩斯與摩爾提到，他們已重整所屬機構，以因應中國崛起，並認為這是「21世紀情報與地緣政治上的主要挑戰」。

他們還說，兩個情報機構利用各自情報管道在中東地區大力推動硬約束和局勢降溫，也正致力促成加薩走廊休戰，以結束巴勒斯坦平民大量喪生的情況，並要求巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）釋放去年10月7日從以色列挾持的人質。