快訊

在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

柯媽遭辱「地方媽媽之恥」家門口還被放炮！新竹警方介入…中年婦到案

郭子乾昔穿「9487」囚服模仿柯文哲：人生沒有如果...網：神預言

在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓韓亞航空去年5月從濟州島飛往大邱的航班，一名33歲男子在半空中打開緊急逃生門。美聯社
南韓韓亞航空去年5月從濟州島飛往大邱的航班，一名33歲男子在半空中打開緊急逃生門。美聯社

南韓韓亞航空去年5月從濟州島飛往大邱的航班，一名33歲男子在半空中打開緊急逃生門，嚇壞機上197名乘客，並導致機體受損，大邱地方法院民事庭5日判處男子需向韓亞航空賠償7.27億韓元（約新台幣1740萬元）。

韓國先驅報報導，這架客機當時載著許多準備去蔚山參加全國青少年運動會的學生，未料一名33歲男子竟在213公尺至243公尺高空處開啟艙門，導致9名小學生出現呼吸困難現象，班機落地後立刻將學童送醫治療。

涉案男子當場被捕後，於刑事庭被判處3年有期徒刑、緩刑5年，並且勒令接受精神治療。此外，南韓國土交通部估算客機緊急艙門、逃生滑梯損壞金額為6.4億韓元（約新台幣1530萬元），民事法官在考量各種情況後，宣判男子需賠償韓亞航空賠償7.27億韓元。

亞航 台幣

延伸閱讀

新園鄉長競選影射黃昭展開賭盤被告 法院判賠20萬、臉書刊判決文

新北安親班校車司機給100元狎7歲女童 法院判賠40萬

遭炸彈威脅 印度客機緊急降落土耳其

羽球教練被控性侵國中生判賠90萬 他哭窮無力負擔被法官打臉

相關新聞

在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

南韓韓亞航空去年5月從濟州島飛往大邱的航班，一名33歲男子在半空中打開緊急逃生門，嚇壞機上197名乘客，並導致機體受損，...

菲執法團隊押送華裔前市長笑臉自拍惹議 小馬可仕緩頰

菲律賓執法人員與在印尼落網的華裔前市長郭華萍燦笑自拍引起議論，菲律賓總統小馬可仕認為自拍之舉是新文化的一部分，沒什麼大不...

曾祖母偏心？預留給哈利王子的生日禮金比威廉多

雖然說手心手背都是肉，但要做到對待子女絕對平等的難度極高。英國王儲威廉與弟弟的曾祖母，就是已故伊麗莎白二世女王的母親（Q...

教宗訪巴紐籲提升勞工待遇 盼終結種族暴力

87歲的天主教教宗方濟各今天訪問巴布亞紐幾內亞，對巴紐政治當局發表談話，他呼籲給予當地勞工更好的待遇，同時衷心希望結束近...

日本最大在野黨公告9月23日選主席 前首相等4人角逐

日本最大在野黨立憲民主黨今天公告代表（黨主席）選舉，將於9月23日投開票，總計包括前首相野田佳彥及前代表枝野幸男等4人登...

德軍艦罕見航行印太地區 不證實是否通過台海

德國兩艘軍艦罕見在印度太平洋地區航行，德國海軍特遣隊少將指揮官舒爾茲表示，此行將展現對開放印太地區航行的承諾，但他不願證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。