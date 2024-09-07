教宗訪巴紐籲提升勞工待遇 盼終結種族暴力

87歲的天主教教宗方濟各今天訪問巴布亞紐幾內亞，對巴紐政治當局發表談話，他呼籲給予當地勞工更好的待遇，同時衷心希望結束近月來造成數十人死亡的種族暴力。

路透社報導，位於西南太平洋的巴布亞紐幾內亞是由約600座島嶼組成的國家，由於蘊含豐富的天然氣、黃金及其他資源，已成為國際企業重要的發展目標。

方濟各（Pope Francis）表示，巴布亞紐幾內亞的自然資源是由「天主賦予」所有群體，「即使必須有外部專家和大型國際公司參與這些資源的開發，在分配收益和聘用勞工時，應充分考慮當地人需求，以改善他們的生活條件」。

他說，自然資源應以永續方式開發，以「提升所有人的福祉，不排除任何人，透過…國際合作、相互尊重和對所有參與方有利的協議」。

巴布亞紐幾內亞境內有數百個部落，種族交戰由來已久。根據聯合國報告，今年7月3個偏遠村莊發生暴力襲擊事件，可能造成至少26人死亡。

方濟各說，他「特別希望部落暴力能夠結束」，也希望激發「每個人的責任感，以阻止暴力持續惡化，並堅定走上達成有效合作的道路」。

方濟各本月2日展開為期12天的亞太4國訪問行程，他在結束印尼的訪問後於昨晚抵達巴布亞紐幾內亞，將停留到9日，再前往東帝汶和新加坡，13日回到羅馬；這是他迄今訪問時間最長的海外旅行。

巴布亞紐幾內亞範圍遼闊，境內有山區、叢林和河流，人口估計介於900萬人到1700萬人之間。教廷梵蒂岡估計巴紐約有250萬名天主教徒。