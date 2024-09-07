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曾祖母偏心？預留給哈利王子的生日禮金比威廉多

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
威廉與哈利兄弟近年來關係不睦。美聯社
威廉與哈利兄弟近年來關係不睦。美聯社

雖然說手心手背都是肉，但要做到對待子女絕對平等的難度極高。英國王儲威廉與弟弟的曾祖母，就是已故伊麗莎白二世女王的母親（Queen Mother），生前設立一筆信託。哈利9月15日40歲生日時，將會收到來自信託的巨額現金生日禮。

信託1994年成立時，哈利才10歲。信託金額估計有1900萬英鎊（8億台幣）。Queen Mother當時已94歲，希望子子孫孫成年後衣食無虞，安排每人21歲時先領一筆，40歲時再領一筆。分配細節不詳，但肯定的是哈利分得比哥哥威廉多。

為什麼？因為Queen Mother知道威廉終究會成為王儲，康瓦爾公爵（the Duchy of Cornwall）的頭銜與封地就足以讓威廉盆滿缽滿。

威廉和哈利滿21歲時，共收到600萬英鎊（2.5億台幣），大部分歸哈利。兄弟滿40歲時，又有800萬英鎊（3.4億台幣）進帳。2022年，滿40歲的威廉同時是威爾斯親王（The Prince of Wales）和康瓦爾公爵（Duke of Cornwall），也隨著父王查理登基而成為王儲。去年，威廉從封地的收入達2360萬英鎊（10億台幣），應該不會介意哈利的信託基金比自己多，甚至抱怨曾祖母偏心了。

信託 台幣 王儲

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