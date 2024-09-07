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日本最大在野黨公告9月23日選主席 前首相等4人角逐

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本前首相野田佳彥登記角逐立憲民主黨代表（黨主席）選舉。中央社
日本前首相野田佳彥登記角逐立憲民主黨代表（黨主席）選舉。中央社

日本最大在野黨立憲民主黨今天公告代表（黨主席）選舉，將於9月23日投開票，總計包括前首相野田佳彥及前代表枝野幸男等4人登記角逐。

日本放送協會（NHK）報導，立憲民主黨今天公告代表選舉，並從上午10時起接受登記參選。

依照登記參選順序，4名候選人分別是67歲前首相野田佳彥、60歲立憲民主黨前代表枝野幸男、50歲現任代表泉健太，及52歲眾議員吉田晴美。

4名候選人都提出參選所需的20名以上推薦人名單，正式展開代表選戰。

這次選戰預料4人交鋒議題包括在野黨間的合作方式、受到自民黨內派閥爆發政治獻金違法問題的政治改革具體對策等。

●出席聯合記者會 候選人各提主張

4名候選人在登記參選後共同出席記者會。野田發言時說，對於政治現狀抱持強烈危機感，為了告別「小金庫」橫行的政治，必須進行政治改革，「我會站在第一線和其他的在野黨合作鏟除積弊」。

枝野表示，日本目前正站在重要的分叉口，安倍經濟學已達極限，日本經濟正面臨危機。不僅如此，日本還有政治危機，這是因為發生自民黨內「小金庫」事件，造成民眾對政治出現前所未見的高度不信任，「我會展現出政治改革的路線及對日本經濟社會的願景，來回應民眾期待」。

泉健太表示，「我們不僅是提出批評或反對，而是制訂建設性政策。在我擔任代表的3年時間，一直以來都全心全意希望讓立憲民主黨能贏得政權，必須讓自民黨政府下台，一同打造一個新的政府」。

吉田表示，「我希望打造的政治是不受既有政治習慣束縛的真實政治。我也希望能改變一直以來的代表選舉常識。我主張達成以教育與經濟相乘來提升民眾生活的良性循環」。

為對抗9月27日將舉行的自民黨總裁選舉展開政策辯論，立憲民主黨從今天公告到9月23日投開票止的選戰期間共17天，是根據代表選舉規定最長的期間。

●代表選舉採點數制 必要時第二輪投票決勝負

立憲民主黨的代表選舉採點數制，總點數740點，分成兩大部分，其一是136名黨籍國會議員每人2點共272點、98名獲黨中央提名參選國政選舉的候選人每人1點共98點，合計370點。

這部分將在9月23日舉行的臨時黨大會上直接進行投票。

另一部分是黨籍地方議員1236人及11萬4792名黨員，將各決定185點、總計370點，得點以比例方式（採用漢狄法，d'Hondt method）針對候選人得票數進行得點分配。

這部分採郵寄或網路方式投票，郵寄到9月20日截止、網路投票則到9月22日下午5時截止。

4名候選人若有人能在第一輪投票取得過半數的逾370點，就宣告勝選；若無人取得過半數點數，將取前兩名進入第二輪投票。

在第二輪投票時，國會議員每人2點、獲黨中央提名參選國政選舉的候選人每人1點、各都道府縣黨部代表人每人1點，總計417點。

●4名候選人簡歷

野田是千葉縣第4選區選出的眾議員，當選9屆，現年67歲。

他出身「松下政經塾」（Panasonic創辦人松下幸之助創設，培育不少政界、商界、學界及媒體界人才），曾任千葉縣議員，1993年代表當時的日本新黨首度當選眾議員。

野田2011年就任首相，是民主黨政府第3人，但隔年就在眾議院大選輸掉政權。之後以無黨籍等身分在政壇活動，並於2020年加入立憲民主黨。

枝野現年60歲，是埼玉縣第5選區選出的眾議員，至今當選10屆。

他在踏入政壇前曾任律師，1993年獲當時的日本新黨提名首度當選眾議員，之後在民主黨政府中歷任內閣官房長官、經濟產業大臣及黨幹事長等要職。

2017年時，枝野所屬的民進黨因為跟東京都知事小池百合子成立的「希望之黨」合併出現分裂，枝野率領部分人士出走組成立憲民主黨並擔任代表，接著在同年舉行的眾議院大選成為最大在野黨。

泉健太現年50歲，是京都府第3選區選出的眾議員，至今當選8屆。

他曾任參議員福山哲郎秘書等職務，2003年獲當時的民主黨提名，在29歲時首度當選眾議員，之後曾任民主黨政府的內閣府政務官等職務。

泉健太4年前曾角逐代表敗給枝野，但3年前枝野為眾議院敗選請辭代表後，在4人參選的代表選舉中獲勝。

吉田現年52歲，是東京都第8選區選出的眾議員，當選1屆。她曾在外國籍航空公司擔任過客艙空服員等職務，在民主黨執政時擔任法務大臣小川敏夫秘書官。

吉田2021年在東京都第8選區參選，擊敗對手自民黨前幹事長石原伸晃等人，首度當選眾議員。

日本經濟 民主黨 議員

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