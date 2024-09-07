德軍艦罕見航行印太地區 不證實是否通過台海

德國兩艘軍艦罕見在印度太平洋地區航行，德國海軍特遣隊少將指揮官舒爾茲表示，此行將展現對開放印太地區航行的承諾，但他不願證實是否會航經台灣海峽。

路透社報導，舒爾茲（Axel Schulz）昨天在德國巡防艦巴登符騰堡號（FGS Baden-Wurttemberg）到訪南韓仁川港時，於艦上飛行甲板舉行的接待活動發表演說。他表示：「安全可靠的海上通道是我們所有國家經濟繁榮的前提，尤其是從東南亞出發及前往歐洲和美洲的海路。」

舒爾茲後來被問到特遣隊是否會穿越台灣海峽前往下一站馬尼拉時告訴記者，透露軍艦計畫會影響任務安全。

美國和加拿大等國家數週來已派軍艦通過台灣海峽，如果德國也加入行列，將是德國海軍自2002年以來首次通過台海。

舒爾茲在演說中說：「這次部署整體目標是重申德國致力維護基於規則的國際秩序，但同時在信任合作的精神下與夥伴及盟邦訓練和交流，並且防止可能發生的衝突。」

這艘巡防艦和隨行補給艦將參與多項軍事演習，並已參與監控對北韓實施制裁的執行狀況。