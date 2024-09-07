菲執法團隊押送華裔前市長笑臉自拍惹議 小馬可仕緩頰

菲律賓執法人員與在印尼落網的華裔前市長郭華萍燦笑自拍引起議論，菲律賓總統小馬可仕認為自拍之舉是新文化的一部分，沒什麼大不了。

郭華萍英文名為艾莉絲．郭（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，也有參議員質疑她是中國間諜。

她因接連缺席參議院聽證會，而於7月間被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令，在潛逃出國一個多月後，於9月3日深夜11時58分在雅加達附近落網。

菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）5日專程前往雅加達，協調押送郭華萍返菲事宜。

結果電視轉播畫面顯示，在雅加達舉行的記者會以及在押解車上，菲國司法部、移民局押送小組成員紛紛與郭華萍自拍合影，就連阿巴洛斯、馬爾比爾也不例外；郭華萍面帶笑容，氣氛有如粉絲見面會。

新聞影片及照片在社群網站傳開，引發民眾議論，有國會議員批評菲國執法人員「不專業」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6日在出席一場活動時替參與自拍者緩頰說，這是「新文化」的一部分，相信這些執法人員只是想炫耀，自己參與了押送郭華萍的任務。

他說：「菲律賓被稱為『自拍之都』，所以就自拍囉，你總不能禁止別人笑吧。他們只是自拍了，不必多做解讀。」

郭華萍只要履行出席參議院聽證會的義務，參議院對她發出的拘捕令將自動失效。但她仍在菲律賓司法部及地方法院面對人口走私、洗錢及逃稅等罪名的控告，且因國籍成謎，走完刑事案件的程序後，仍可能面臨驅逐出境的命運。

她目前仍被羈押在警察總部，很有可能於9日在參議院聽證會上現身。