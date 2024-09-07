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印度飛機金屬掉落首都圈緊急降落 民航局展開調查

中央社／ 新德里7日專電
印度快運航空一架班機的金屬，2日被懷疑從空中掉落到首都圈一民宅的屋頂。示意圖，非當事飛機。歐新社
印度快運航空一架班機的金屬，2日被懷疑從空中掉落到首都圈一民宅的屋頂。示意圖，非當事飛機。歐新社

印度快運航空一架班機的金屬，2日被懷疑從空中掉落到首都圈一民宅的屋頂，那架飛機被要求緊急降落到德里的殷德拉．甘地國際機場，印度民航部民用航空總局（DGCA）與其他相關機構正為此展開調查。

印度當地媒體News 18於6日深夜的報導指，事發當天晚上，有民眾通報自己家的屋頂，遭德里殷德拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport, IGIAirport）起飛的飛機在空中落下的碎片砸中，警方通報機場當局後，空中交通管制（Air Traffic Control,ATC）當局通知該時段所有在天上飛的飛機。

經過一段時間的辨識，證實是印度快運航空 （AirIndia Express）的飛機出現問題，該班機也被要求立刻在殷德拉．甘地國際機場降落。

報導指出，2日晚上9時30分左右，那架飛機飛過德里西南部、距離殷德拉．甘地國際機約20分鐘車程的Vasant Kunj時，機身上的金屬碎片掉落到一處民宅屋頂。

ATC向那段期間每架在殷德拉．甘地國際機場起降飛機的機師通報，經過一段時間，確認是印度快運航空IX-145班機出了問題。

該班機隨即在安排下迅速降落到殷德拉．甘地國際機場，消息人士透露，機上所有人員都平安。

印度快運航空表示，IX-145班機2日從德里起飛，起飛後發動機出現問題，機師依規定降落到殷德拉．甘地國際機場，監管機關與其他機構都知道這個消息，目前正在調查中。

但印度快運航空也稱，該公司知道有金屬碎片掉落民宅的事，但目前無法確認那些碎片是該公司飛機所有，調查單位將會查明此事。

印度 機場 機師

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