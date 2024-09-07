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波音星際飛機空機啟程返地球 太空人送別祝好運

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
波音公司「星際飛機」今天離開國際太空站（ISS），留下首批搭乘的美國太空人「空機」返回地球。美聯社
波音公司「星際飛機」今天離開國際太空站（ISS），留下首批搭乘的美國太空人「空機」返回地球。美聯社

波音公司太空船「星際飛機」（Starliner）今天離開國際太空站（ISS），留下首批搭乘的美國太空人「空機」返回地球，結束曠日持久且技術問題重重的測試任務。

綜合路透社和法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魏勒摩爾（Barry "Butch"Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）今年6月成為首批駕駛星際飛機的太空人，他們與另外7名太空人一起留在國際太空站。

國際太空站在距離地球約400公里的軌道運行，星際飛機於美東時間6日傍晚6時4分（台灣時間7日清晨6時4分）自動離開這座實驗室。儘管波音公司（Boeing）保證飛行安全，NASA仍選擇讓星際飛機空機返回，留下魏勒摩爾和威廉斯。

魏勒摩爾和威廉斯送別星際飛機。威廉斯告訴任務控制中心：「把卡利普索（Calypso）送回家的時候到了。」卡利普索是這艘太空船的暱稱。威廉斯還說：「我們支持各位，沒問題的，把她帶回地球，祝好運。」

星際飛機6月前往國際太空站途中發生推進器故障及氦氣洩漏，重創波音百年商譽，NASA之後決定讓兩位太空人於明年2月改搭太空探索科技公司（SpaceX）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船返回地球。兩人原本為期8天的任務如今延長為8個月。

波音工程師後來向星際飛機上傳新軟體，讓它可以在沒有機組人員的情況下返回。這次返程對星際飛機機動性能來說將是關鍵考驗。

星際飛機準備利用機動推進器逐漸降低飛行高度，並於美東6日晚間11時17分（台灣時間7日上午11時17分）左右重返地球大氣層，隨後於美東時間7日0時3分（台灣時間7日中午12時3分）在降落傘輔助下降落於新墨西哥州白沙太空港（White Sands SpaceHarbor）。

太空船返程平安順利不僅有助波音挽回一些面子，對於未來獲得認證可搭載太空人的前景也至關重要。

NASA 太空人 波音

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