巴西M痘病例累計近千 逾半集中在聖保羅州

巴西衛生部最新報告指出，今年1月至8月，巴西通報945例確診或疑似M痘（Mpox）病例，超過2023年全年通報病例總數，聖保羅所在的東南部佔全國病例最多。

報告指出，東南部是集中巴西M痘病例最多的地區，佔總數的80.7%，達763例。病例數最多的州是聖保羅487例、里約熱內盧216例、米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）52例和巴伊亞州（Bahia）39例。

阿瑪帕（Amapá）、托坎廷斯（Tocantins）和彼奧（Piauí）3州沒有通報確診或疑似病例。

聖保羅州首府聖保羅市是確診和疑似病例最多的城市，達343例，其次里約熱內盧市160例，好景市（Belo Horizonte）43例，薩爾瓦多市28例，巴西利亞市20例。

報告稱，巴西確診病例和疑似病例以男性為主，達897例（94.9%），其中679例年齡介於18歲至39歲。4歲以下年齡組僅通報1例。至今未有孕婦確診和疑似病例。

衛生部也統計有69例因M痘住院病例，佔總病例的7.3%，其中37例需要臨床治療，8例需要隔離，5例入住加護病房。

根據報告，今年巴西還沒有發生因M痘導致死亡病例，也尚未出現新變種1b病例。