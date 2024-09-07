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阿根廷觀光勝地雪崩 意外生還者遭疑為非法嚮導

中央社／ 布宜諾斯艾利斯6日專電

阿根廷著名觀光勝地素有「小瑞士」美譽的巴瑞洛契，於9月4日發生一起雪崩意外，造成一名外籍滑雪客不幸罹難，另一人重傷。當地檢方正展開調查，是否因非法導遊服務造成這場事故。

這起雪崩發生於阿根廷里奧內格羅省（Rio Negro）的滑雪勝地巴瑞洛契（Bariloche），地點為海拔2075公尺的洛佩茲山（Cerro Lopez），當天下午約5時許發生中級雪崩。事發時，三名滑雪者正在進行越野滑雪，其中罹難者與另一名滑雪者受困於雪崩區域。該地點雖然吸引經驗豐富的滑雪者，但也被列為高危險區域。

阿根廷登山嚮導協會（AAGM）的三名高山嚮導恰巧目睹了雪崩，立即報警，並於下午5時45分左右接近現場，成功將兩名滑雪者挖出。蘇格蘭籍滑雪客馬紹爾（Andrea Marshall）當場身亡，另一名滑雪者埃勞斯金（Cristian Erauskin）則有生命跡象，傷勢穩定。

第三名滑雪者格魯塔達烏里亞（AugustoGruttadauria）奇蹟般倖存，在事發10小時後於5日凌晨成功用手機撥打911求救，最終在天氣允許情況下，由直升機將其救出並送往醫院治療。

初步調查顯示，三名滑雪者均未具備阿根廷合格的專業登山嚮導資格，調查人員正試圖確認是否有倖存者提供了非法導遊服務。根據當地多個組織的紀錄，第一位倖存者埃勞斯金曾多次因未經授權提供導遊及授課服務而被投訴，累計投訴次數超過20次。

據報導，埃勞斯金被救出後立即送醫觀察，但在未經醫師許可的情況下，簽署了一份責任豁免書後便匆忙離開醫院。

當地檢察官辦公室已啟動初步調查，試圖透過相關證詞還原事件真相，釐清責任歸屬。

導遊 成功 阿根廷

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