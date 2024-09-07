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印度客機炸彈威脅轉降土耳其 檢查證實虛驚一場

中央社／ 伊斯坦堡6日綜合外電報導

印度塔新航空公司一架飛機今天因炸彈威脅而於格林威治標準時間13時30分（台北時間6日晚間9時30分）緊急迫降在土耳其東部的艾斯倫省。當地官員稍晚說，這是一起假警報。

法新社報導，土耳其官員說，有人在機上洗手間發現一張寫著「機上有炸彈」的紙條，於是拆彈小組搜索飛機，疏散234名乘客和13名機組員。

塔新航空（Vistara Airlines）發言人說，編號UK 27的班機原定從孟買飛往法蘭克福，因「安全疑慮」而轉降。

艾斯倫省（Erzurum）省長齊夫茨（Mustafa Ciftci）在機場告訴記者：「截至晚間11時30分，所有搜索和檢查行動已執行完畢。我們工作的結果是發現炸彈威脅沒有根據。」

他還說，機場的預防性暫停起降措施已於檢查完畢後取消。

他說，「所有來訪或離開本省的班機現在都可安心飛行」，另外會有一架飛機於土耳其東部時間7日上午7時25分從孟買飛抵艾斯倫，將乘客送往法蘭克福。

土耳其 機場 炸彈

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