遭炸彈威脅 印度客機緊急降落土耳其

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群媒體X發文指出，印度塔新航空公司（Vistara Airlines）今天遭受炸彈威脅，緊急降落土耳其東部城市艾斯倫（Erzurum）。

這架客機廁所被發現一張紙上寫著「機上有炸彈」後，在土耳其時間下午4時30分左右緊急降落。

耶里卡亞表示，兩名拆彈專家和一隻搜尋犬在機艙內搜查，機上234名乘客和13名機組人員平安撤離。

塔新航空發言人告訴路透社，塔新航空由孟買飛往法蘭克福班機因安全考量轉向土耳其，並證實已在艾斯倫機場降落。

土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）在X發文指出，受到這起緊急事件影響，艾斯倫機場起降暫停至當地時間晚間9時。