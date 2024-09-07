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美印太司令 將通話共軍南區司令員

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

路透五日報導，美國駐中國大陸大使伯恩斯同日接受「外交政策」雜誌線上訪問時透露，美國印太司令帕帕羅將在未來幾周內與共軍南部戰區司令員（吳亞男）對話，「以便在發生意外或誤判時，我們的軍事領袖可以會面舒緩緊張」。帕帕羅和吳亞男皆是今年就任。

伯恩斯說，自去年美國擊落疑似中國偵察氣球、兩國關係創新低以來，華府一直尋求與北京建立更密切軍事溝通管道，「即使在氣球事件期間，中方也拒絕與我們的軍事領導高層對話，但如今我們已取得若干進展」。他表明，美方很希望這能在更高層級上繼續下去，包括美國國防部長奧斯丁和參謀首長聯席會議主席布朗，與中方對口官員。

伯恩斯還對北京軍事建設的「侵略性」，以及對美國盟友菲律賓與日本所做的「脅迫行為」感到擔憂。

伯恩斯提到，他當然擔心美、中兩軍間發生意外衝突、事故及碰撞，美國海、空軍「正在國際水域和空域開展行動」，「這就是為何我方希望中國政府做出承諾，一旦發生事故，我們的軍事領袖可以會面舒緩緊張，分開任何衝突或爭執的各方，並確保我們能以理性方式解決問題」。

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